Volley, l’Italia perde il braccio di ferro con la Francia: i Mondiali U19 finiscono ai quarti

L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dei Mondiali Under 19 di volley maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Francia per 3-1 (25-22; 21-25; 32-30; 25-18) e non sono così riusciti a entrare nella zona medaglie della rassegna iridata di categoria, in corso di svolgimento a Tashkent (capitale dell’Uzbekistan). La nostra Nazionale dovrà accontentarsi di giocare nel tabellone valevole per il quinto posto, mentre i transalpini incroceranno la vincente di Iran-Finlandia per meritarsi la finale da disputare contro chi la spunterà tra Polonia e Spagna.

La partita si è rivelata estremamente combattuta e si è decisa su pochi dettagli. Dopo il botta e risposta nei primi due set, la terza frazione è stata decisamente movimentata: sul 17-17 i Galletti hanno operato un forcing (23-19 e 24-22), gli azzurri hanno annullato due set-point consecutivi, hanno avuto cinque occasioni per portare a casa il parziale, non ci sono riusciti e sono capitolati ai vantaggi. La nostra Nazionale sembrava poter trascinare la contesa al tie-break, ma sul 15-13 del quarto parziale si è bloccata e gli avversari si sono involati verso il successo.

A mettersi maggiormente in evidenza sono stati l’opposto Manuel Zlatanov (23 punti) sotto la regia di Bryan Argilagos (8 punti). In doppia cifra l’opposto Federico Argano (12), 8 marcature a testa per l’altro martello Andrea Giani e il centrale Alessandro Benacchio (8), mentre l’altro centrale Jacopo Tosti è andato a referto con 7 punti. A trascinare la Francia sono stati gli attaccanti Jokanovic e Duflos Rossi (23 punti a testa).