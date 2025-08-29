Volley, l’Italia perde i pezzi verso i Mondiali? Altri due giocatori infortunati!

Situazione sempre più allarmante in casa Italia alla vigilia dei Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Dopo il brutto infortunio alla mano rimediato in allenamento da Daniele Lavia, che sarà atteso da un lungo periodo di recupero e che dovrà dunque saltare la rassegna iridata, altri due problemi fisici di diversa intensità stanno attanagliando la formazione guidata dal CT Fefé De Giorgi.

Il centrale Giovanni Gargiulo ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici, i quali hanno evidenziato una lesione capsulolegamentosa. L’opposto Yuri Romanò ha invece avuto un risentimento muscolare al vasto mediale della coscia sinistra, per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici.

Gargiulo è stato messo a riposo per le terapie del caso e verrà monitorato per stabilire i tempi di recupero, mentre Romanò è stato inserito precauzionalmente in un programma di lavoro differenziato per favorirne il recupero: la sua situazione clinico-funzionale verrà valutata nei prossimi giorni per stabilirne il rientro con l’attività della squadra.

Difficilmente Gargiulo sarà della partita per i Mondiali e dunque il reparto dei centrali sembra essere completato: era quello in cui il tecnico pugliese era chiamato a un taglio in ottica convocazioni. In rosa dovrebbero dunque esserci Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti. Romanò dovrebbe recuperare e si giocherà il posto da titolare con Kamil Ryclicki, se non dovesse farcela allora verrà richiamato Alessandro Bovolenta per completare il reparto degli opposti.

Nel corso di questo weekend l’Italia scenderà in campo a Torino per disputare tre amichevoli di avvicinamento alla rassegna iridata contro Turchia, Germania e Paesi Bassi. Successivamente gli azzurri voleranno in Giappone, disputeranno altre due amichevoli e poi si trasferiranno nelle Filippine per incominciare l’avventura iridata.