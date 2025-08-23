Volley, l’Italia firma il tris ai Mondiali U21: stesa la Francia in un derby rovente, Zlatanov e Barotto sugli scudi

L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali Under 21 di volley maschile, sconfiggendo la Francia per 3-1 (25-22; 22-25; 25-23; 25-23). Dopo le affermazioni con il massimo scarto siglate contro Indonesia e Ucraina, gli azzurri hanno prevalso anche nello scontro diretto con l’avversaria di maggior caratura del proprio raggruppamento e si sono issati in solitaria in testa alla classifica della Pool D con tre successi (9 punti), proprio davanti ai Galletti (due affermazioni, 6 punti).

La nostra Nazionale si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale e ha messo una seria ipoteca sul primo posto in graduatoria, utile per beneficiare di un cammino sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono stati bravi a rimontare da 9-14 nel primo set, hanno ceduto ai transalpino sul 22-22 nel secondo parziale, hanno rimontato da 16-19 nella terza frazione e poi hanno preso il largo in avvio di quarto set, anche se sul 19-15 hanno subito il rientro dei rivali prima di chiudere i conti.

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Manuel Zlatanov (17 punti), dell’opposto Tommaso Barotto (16 punti) e del centrale Pardo Mati (15 punti, 3 muri). In doppia cifra anche lo schiacciatore Lorenzo Magliano (12 punti per il capitano) sotto la regia di Gabriele Mariani, 9 punti (3 muri) per il centrale Gioele Taiwo, Luca Loreti il libero. Alla Francia non sono bastati gli attaccanti Pujol (17), Roure (15) e Jokanovic (13).

Gli azzurri godranno ora di una giornata di riposo e torneranno in campo a Jiangmen (Cina) nella giornata di lunedì 25 agosto (ore 14.00) per fronteggiare la modesta Tunisia, con l’obiettivo di portare a casa la quarta gioia di questa rassegna iridata di categoria. L’ultima partita del girone è invece prevista martedì 26 agosto (ore 14.00) contro l’Argentina.