Volley, le convocate dell’Italia per i Mondiali Femminili 2025: le scelte di Julio Velasco

Per Julio Velasco il dado è tratto. Il tecnico della nazionale italiana femminile di pallavolo – squadra campionessa olimpica a Parigi 2024 – ha scelto le convocate per l’avventura iridata dei Mondiali 2025, che inizieranno il prossimo 22 agosto per poi chiudersi il 7 settembre.

Sono 14 le giocatrici selezionate. Dalla capitana Anna Danesi alle libere Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino passando ovviamente per le altre “Big” come Alessia Orro, Sarah Fahr, Myriam Sylla, Paola Egonu e Ekaterina Antropova.

Ottengono la convocazione anche Benedetta Sartori e Yasmina Akrari nel reparto centrali, “sezione” dove non sarà a disposizione Sylvia Nwakalor (che è tornata a Scandicci per curare un problema fisico, ndr) e non ci saranno Cristina Chirichella, Sara Bonifacio e Marina Lubian che all’inizio dell’estate hanno deciso di non rispondere alla chiamata azzurra; con Stella Nervini, Gaia Giovannini – che dovrebbe partire titolare – e Loveth Omoruyi nel comparto schiacciatrici; con quest’ultima di fatto rientrata dopo l’infortunio al ginocchio occorso ad Alice Degradi nell’ultima finale di VNL vinta dalle azzurre a Lodz (Polonia) contro il Brasile.

L’Italia, come informa il sito FIPAV, si ritroverà al Centro Pavesi di Milano lunedì 18 agosto per poi partire martedì 19 agosto alla volta di Phuket l’esordio iridato è previsto per il 22 agosto alle ore 15:30 italiane contro la Slovacchia.

Di seguito l’elenco completo delle convocate e la composizione dello staff tecnico:

La lista delle 14 azzurre per il Campionato del Mondo 2025

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Lo staff tecnico azzurro

Julio Velasco (Commissario Tecnico)

Massimo Barbolini (Secondo Allenatore)

Juan Manuel Cichello (Terzo Allenatore)

Pietro Muneratti (Preparatore Atletico)

Massimiliano Taglioli (Scoutman)

Emanuela Longa (Medico)

Francesco Bettalico (Fisioterapista)

Maira Di Vagno (Fisioterapista)

Marcello Capucchio (Team Manager)