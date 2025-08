Volley, Italia sul tetto d’Europa! Under 16 da sballo, la Spagna si arrende in finale

L’Italia ha vinto gli Europei Under 16 di volley maschile, sconfiggendo la Spagna per 3-1 (25-21; 18-25; 25-23; 25-19) nella finale andata in scena a Yerevan (capitale dell’Armenia). La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia contro la grande rivelazione di questa competizione, che in semifinale era riuscita a eliminare al tie-break la Francia, l’unica compagine capace di battere gli azzurri durante le ultime due settimane (nello scontro diretto della fase a gironi).

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono stati bravi a prendere il comando delle operazioni nella parte centrale del primo parziale, hanno subito il gioco degli iberici nella seconda frazione, ma hanno poi gestito brillantemente la situazione tra terzo e quarto set, meritandosi così la medaglia d’oro. Si tratta del terzo sigillo per l’Italia in questa rassegna continentale di categoria, anche se quelli del 2017 e del 2023 erano stati ottenuti quando il limite d’età era imposto a 17 anni.

Prestazione sopra le righe da parte del centrale Michele Mangini (top scorer con 16 punti, 4 muri) affiancato in reparto dal pimpante Samuele Storini (13 punti, 3 muri). In doppia cifra anche gli schiacciatori Samuele Filippi (13 punti, 4 ace) e Andrea Rizzo (11) sotto la regia di Matteo Talevi (2), 9 marcature per l’opposto Federico Guiotto, il libero Samuele Monti ha chiuso con il 59% di ricezione positiva.

Medaglia d’oro al collo anche di Alessandro Ferrero, Cristian Di Matteo, Giorgio Tamagnini, Lorenzo Dieci, Stefano Fantoni, Francis Chirulli, Riccardo Bergognoni. Alla Spagna non sono bastati Roger Monzo Luengo (20 punti), David Majan Andres (16) e Alex Pozzato Torrico (14). Si tratta del primo trionfo per l’Italia a livello giovanile in questa estate visto che le Nazionali U19 sono state eliminati ai quarti di finale dei Mondiali e la Under 16 femminile ha concluso gli Europei al terzo posto.