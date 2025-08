Volley, il calendario delle amichevoli dell’Italia prima dei Mondiali. Date e avversarie

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. I Campioni del Mondo proveranno a difendere il titolo conquistato tre anni fa, quando regolarono la Polonia nell’atto conclusivo e portarono a casa il quarto iride della storia. L’avventura incomincerà nel girone F con Ucraina, Belgio e Algeria: tre avversarie abbastanza comode per poi proiettarsi verso la fase a eliminazione diretta, gli incroci per gli ottavi e i quarti di finale saranno con le prime due classificate del gruppo C (Francia e Argentina, ampiamente favorite su Finlandia e Corea del Sud).

In un’eventuale semifinale l’Italia sfiderebbe chi riuscirà ad avere la meglio nell’incrocio tra la Pool B (Polonia, Olanda, Qatar, Romania) e la Pool G (Giappone, Canada, Turchia, Libia), mentre dall’altra parte del tabellone spiccano Francia, USA, Brasile. Dopo aver perso la finale della Nations League contro la Polonia, i ragazzi del CT Fefé De Giorgi proveranno a farsi strada nella competizione più importante di questa annata agonistica, con la consapevolezza che già i primi turni a eliminazione diretta, verosimilmente contro Francia e Argentina, saranno decisamente ostici e non sarà semplice meritarsi la semifinale, verosimilmente contro la Polonia.

Come sarà l’avvicinamento dell’Italia ai Mondiali? Sabato 16 agosto gli azzurri si ritroveranno a Verona per un collegiale che si protrarrà fino al 23 luglio, poi una piccola sosta per un altro raduno a Torino dal 27 al 31 agosto. Nel capoluogo piemontese ci sarà spazio anche per tre amichevoli: il 29 agosto contro la Turchia, il 30 agosto contro la Turchia e il 31 agosto contro l’Olanda. A quel punto gli azzurri si trasferiranno in Asia: l’avvicinamento ai Mondiali sarà completato con un collegiale in Giappone dal 5 all’8 settembre, con nel mezzo due amichevoli contro i padroni di casa (6 e 7 settembre).

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA VOLLEY PER I MONDIALI

Venerdì 29 agosto (ore 20.30): Italia vs Turchia (a Torino)

Sabato 30 agosto (ore 20.30): Italia vs Germania (a Torino)

Domenica 31 agosto (ore 18.00): Italia vs Paesi Bassi (a Torino)

Sabato 6 settembre (orario da definire): Italia vs Giappone (in Giappone)

Domenica 7 settembre (orario da definire): Italia vs Giappone (in Giappone)