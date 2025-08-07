Volley femminile U21, buona la prima: sconfitta la Cechia 3-0 all’esordio mondiale in Indonesia

Esordio convincente per l’Italia al Campionato del Mondo Under 21 femminile iniziato oggi in Indonesia. Le azzurrine di Marco Gagliardi hanno superato con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) la Cechia in un match che ha regalato buone indicazioni soprattutto sul piano dell’atteggiamento, dell’organizzazione difensiva e della continuità nella fase punto. Dopo qualche incertezza iniziale, l’Italia ha preso in mano le redini del gioco, mostrando una netta superiorità sia tecnica che fisica.

Le ceche hanno impensierito l’Italia soltanto nel primo set, quando, sfruttando qualche errore gratuito azzurro ed un paio di buoni turni in battuta, erano riuscite a portarsi fino al 20-19. Proprio sul più bello le ragazze di Gagliardi hanno saputo accelerare, trovando un parziale di 5-1 che ha chiuso il set con un prezioso colpo in diagonale della subentrata Esposito. Decisivo in quella fase il rendimento della seconda linea, con Marchesini ed Adigwe molto efficaci a muro ed in copertura.

Da quel momento in poi la partita ha preso una piega ben definita. Il secondo parziale è stato dominato dall’Italia, che ha messo subito pressione al servizio ed ha scavato un solco incolmabile già nelle prime rotazioni (parziale di 10-3). Le azzurrine sono cresciute in tutti i fondamentali, con il muro-difesa che ha fatto la differenza, e con la battuta capace di creare continui problemi alla ricezione ceca. A certificare la supremazia, l’errore conclusivo di Dvorakova che ha consegnato il 2-0 alle italiane sul 25-15.

Il terzo set ha avuto uno svolgimento analogo: Italia padrona del campo, avanti fin dai primi scambi grazie ai colpi di Adigwe, alla qualità difensiva di Sassolini e Marchesini, e ad un muro che ha saputo arginare le attaccanti avversarie, Rajmanova su tutte. Le ceche hanno provato a reagire con un paio di buoni spunti, ma senza riuscire mai a rientrare veramente in partita. L’ace conclusivo di Manfredini ha chiuso i conti sul 25-18, sancendo il 3-0 finale.

Tra le azzurre ottima prova di Adigwe, top scorer con 12 punti, incisiva anche al servizio e presente in fase break. In doppia cifra anche Bosso, con 10 punti arrivati in crescendo dopo un avvio difficile che l’ha vista anche sostituita nel primo set. Molto bene anche Piomboni (8), mentre Marchesini ha contribuito con 5 punti, ma soprattutto con grande presenza difensiva. Nella Cechia, 8 a testa per Formankova e Rajmanova, ma troppo poco per impensierire un’Italia ordinata, solida e concreta. Domani si torna in campo per la seconda giornata della fase a gironi contro l’Algeria.