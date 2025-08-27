Volley femminile, l’Italia trova una Germania in crescita. Gli ultimi confronti tra amichevoli e Nations League

L’Italia affronterà la Germania agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: dopo aver conquistato il primo posto nella Pool B regolando Slovacchia, Cuba e Belgio, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incroceranno la seconda forza del gruppo G, che ha perso lo scontro diretto con la Polonia al tie-break. La nostra Nazionale incrocerà una rivale in grandissima crescita, guidata da Giulio Bregoli e infarcita di giocatrici in forza a club di Serie A1.

Il sestetto teutonico, in cui spiccano giocatrici di spessore come la schiacciatrice Lina Alsmeier e la centrale Camilla Weitzel, ha avuto modo di mettersi in bella mostra durante la Nations League, riuscendo a chiudere la fase preliminare al settimo posto con sette vittorie su dodici incontri disputati e qualificandosi così alla Final Eight. La Germania ha poi perso ai quarti di finale contro il Brasile, sconfitto a sua volta dall’Italia nell’atto conclusivo.

Italia e Germania si sono affrontate durante il prestigioso torneo internazionale itinerante: il 5 giugno le azzurre si imposero per 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13; 15-9) al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile). In quell’occasione Paola Egonu non giocò a causa di un leggero malessere, a fare la differenza furono l’opposto Ekaterina Antropova (31 punti) e le schiacciatrice Alice Degradi (16) e Myriam Sylla (10), 9 punti per la centrale Sarah Fahr affiancata in reparto dalla capitana Anna Danesi (6), 5 per la palleggiatrice Alessia Orro, Monica De Gennaro il libero. Tra le fila della Germania la migliore fu Alsmeier (15), 11 per Weitzel, scese in campo la bomber Kindermann (15).

A inizio stagione le due squadre si sono fronteggiate in tre amichevoli, utili per scaldare i motori in vista degli impegni ufficiali, ma entrambe le squadre non hanno schierato la formazione tipo: le ragazze del CT Julio Velasco ebbero la meglio a Novara l’8 maggio per 3-1 (25-18; 20-25; 25-17; 25-21), mentre le teutoniche prevalsero a Milano il 9 maggio per 3-1 (25-19; 25-18; 19-25; 25-22) e a Modena il 25 maggio per 3-1 (25-19; 25-18; 19-25; 25-22).