L’Italia vince i Mondiali di volley femminile U21! Giappone piegato dopo una finale thriller, Adwige incontenibile

L‘Italia realizza una piccola grande impresa e completa l’opera, battendo in rimonta il Giappone e conquistando la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Under 21 di volley femminile 2025. A Surabaya, in Indonesia, le ragazze di coach Gaetano Gagliardi si sono imposte al tie-break dopo oltre due ore di gioco con i parziali di 25-22 22-25 15-25 25-19 15-11, centrando il titolo iridato giovanile al termine di un percorso esaltante in cui avevano rifilato un netto 3-0 sia alla Cina che al Brasile tra quarti e semifinali. Top scorer una scatenata Merit Adigwe con 34 punti a segno. Il movimento italiano torna dunque sul gradino più alto del podio a quattro anni di distanza dall’ultima volta (poi è arrivato un argento nel 2023), mentre questo gruppo si regala la seconda medaglia internazionale consecutiva dopo l’argento agli Europei U20 di un anno fa a Sofia.

Avvio di partita abbastanza equilibrato, con le azzurrine e le nipponiche che si danno battaglia punto su punto arrivando a giocarsi in volata il primo set. Dal 21-21 l’Italia effettua un piccolo ma fondamentale break di 2-0, chiudendo poi i conti sul 25-22 e portandosi in vantaggio nella finale per l’oro. Il Giappone reagisce con un 3-0 all’inizio del secondo parziale, subendo però il recupero della squadra azzurra e ritrovandosi sotto 7-5 prima di cambiare marcia. Da quel momento le asiatiche prendono il sopravvento (13-9), vengono ancora una volta agganciate dalle italiane (22-22) ma trovano lo spunto per pareggiare i conti (25-22).

Il Giappone è in fiducia e scappa via anche nel terzo set (12-6), dilagando e arrivando a toccare il +10 come massimo vantaggio prima di aggiudicarsi la frazione per 25-15. Spalle al muro, le ragazze di coach Gaetano Gagliardi reagiscono alla grande in avvio di quarto set portandosi subito sul 4-0 e facendo quasi sempre corsa di testa per poi archiviare la pratica sul 25-19 nonostante un breve ed ininfluente passaggio a vuoto dal 22-12.

Si decide tutto al tie-break, con l’Italia che prova a scavare un solco volando sul 7-3 ma venendo ripresa dalla selezione nipponica sul 9-9. Nel momento decisivo dell’intero torneo è il muro azzurro a salire in cattedra, infatti è proprio una serie di monster blocks a fare la differenza consentendo alla Nazionale italiana di trionfare per 15-11 sul primo tempo vincente di capitan Linda Manfredini.