Volley femminile, le insidie del Belgio per l’Italia: la stella Herbots e due centrali “italiane” guidano le Yellow Tigers

L’Italia affronterà il Belgio nello scontro diretto che decreterà il primo posto nella Pool B ai Mondiali 2025 di volley femminile: dopo aver regolato Slovacchia e Cuba con un doppio 3-0, le due formazioni si fronteggeranno martedì 26 agosto (ore 12.00) a Phuket (Thailandia). La sfida sarà determinante in ottica ottavi di finale, dove queste due compagini si incroceranno con Polonia e Germania: chi vincerà affronterà la perdente della sfida tra tedesche e biancorosse, chi perderà dovrà invece sfidare la vincente di quel testa a testa. Quali sono le peculiarità delle Yellow Tigers e quali sono le sue giocatrici di punta?

Britt Herbots è senza dubbio la grande stella del Belgio: la capitana è dotata di grande carisma e si distingue per l’ottimo rendimento in fase offensiva, è in grado di trascinare la squadra e spesso fa male con la sua percentuale realizzativa. La schiacciatrice è decisamente conosciuta dal grande pubblico italiano e dalle azzurre, visto che da sette stagioni milita in Serie A1: Busto Arsizio dal 2018 al 2020, Novara dal 2020 al 2022, Firenze nel 2022-2023, Scandicci dal 2023 al 2025 e da ottobre indosserà nuovamente la maglia di Novara.

La 25enne, sposata con l’assistente allenatore Andrea Panzieri e capace di mettere a segno 41 punti in una sola partita ai Mondiali 2022 (contro l’Olanda, a -4 dal record di Paola Egonu), viene affiancata di banda da Nel Demeyer, 24enne che gioca in patria tra le fila dell’Oudegem e che deve ancora dimostrare la propria attitudine a certi livelli. L’altro volto noto agli appassionati è quello di Silke van Avermaet, centrale in forza a Busto Arsizio e che merita attenzione per le sue doti a muro: la 26enne sarà spalleggiata in reparto da Nathalie Lemmens, che dopo l’esperienza in Germania con Dresda si appresta a indossare la casacca di Perugia.

L’opposto Pauline Martin ha avuto un passaggio non così prolifico alle nostre latitudini (a Monza nel 2022-2023), poi ha fatto carriera in Germania tra Vilsbiburg e Stoccarda: non è un grande nome e spesso gioca di rimessa dietro la caratura di Herbots, ma bisognerà evitare che la 22enne prenda entusiasmo. La regia è nelle mani di Elise van Sas, attualmente in forza al Beveren: la palleggiatrice non dispone di grandi variazioni, ma fa della costanza e della precisione il suo marchio di fabbrica. Il libero è Britt Rampelberg, reduce da una stagione in Francia e pronta a trasferirsi nella lega statunitense con i colori dell’Atlanta Vibe.