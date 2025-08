Volley femminile, le convocate per i Mondiali U21 ai raggi X: Adigwe, Manfredini e Bardaro le leader

Torna l’appuntamento con il Campionato del Mondo Under 21 femminile, in programma dal 7 al 17 agosto a Surabaya, in Indonesia. Si tratta della seconda edizione con la nuova formula U21 (anziché U20), introdotta nel 2023 per allineare le categorie maschili e femminili. Nella passata edizione, disputata in Messico, l’Italia chiuse al secondo posto, perdendo in finale contro la Cina ad Aguascalientes in Messico.

Ora, sotto la guida del CT Gaetano Gagliardi, le azzurrine proveranno a riaffacciarsi tra le grandi del mondo con un gruppo giovane, ambizioso e già ricco di esperienze nei principali campionati italiani. Di seguito, un’analisi ruolo per ruolo delle 18 convocate che rappresenteranno l’Italia in Indonesia.

Alzatrici

Marianna Giay – Classe 2005, cresciuta a Collegno, è una delle registe del Nuvoli Altafratte Padova, squadra in cui milita dalla scorsa stagione.

Emma Magnabosco – Anche lei classe 2005, ex Padova, dallo scorso anno veste la maglia del Club Italia, dove ha potuto maturare continuità e responsabilità in cabina di regia.

Helena Sassolini – Classe 2005, proveniente da Lecco, sarà una delle nuove giocatrici della Futura Busto Arsizio in Serie A2 nella prossima stagione.

Opposte

Merit Chinenyenwa Adigwe – Classe 2006, nata e cresciuta a Crema, è approdata nel vivaio dell’Imoco e da quest’anno fa parte della prima squadra campione di tutto, nel ruolo di opposta di riserva.

Gaia Moroni – Classe 2005, ex Lecco, anche lei vestirà la maglia della Futura Busto Arsizio in A2 nella prossima stagione, completando il reparto delle opposte.

Schiacciatrici

Erika Esposito – Classe 2006, cresciuta nel Casal de’ Pazzi, gioca nel Nuvoli Altafratte Padova, dove ha trovato spazio e continuità.

Lisa Esposito – Classe 2005, con alle spalle già diverse esperienze in B1, è oggi anch’essa nelle fila del Nuvoli Altafratte Padova.

Teresa Maria Bosso – Classe 2005, prodotto del Caselle Volley ed ex Mondovì, nella prossima stagione indosserà la maglia del Roma Volley.

Irene Mescoli – Cresciuta nel vivaio dell’Anderlini Modena, è passata da Clai Imola e il prossimo anno giocherà in B1 a Campagnola Emilia.

Nicole Piomboni – Ex Talmassons, classe 2005, vivrà la sua prima stagione in A1 con Macerata, un traguardo importante che premia il suo percorso di crescita.

Adji Astou Ndoye – Anch’essa proveniente dal Casal de’ Pazzi, nella prossima stagione farà parte del roster della Futura Busto Arsizio in A2.

Centrali

Linda Manfredini – Classe 2006, cresciuta nell’Anderlini Modena, ha debuttato in A2 nel 2022 a Sassuolo. Dal 2023 è stabilmente in A1, prima a Casalmaggiore e ora a Bergamo, dove resterà anche nella prossima stagione.

Dalila Marchesini – Classe 2006, centrale dell’Imoco Volley, anche lei prodotto dell’Anderlini. Dopo un anno a Cremona in A2, si trasferirà ad Altino, sempre in A2.

Princess Omonigho Atamah – Classe 2005, cresciuta nel VolleyRo Casal de’ Pazzi e di proprietà di Scandicci, ha giocato lo scorso anno a Lecco in A2 e il prossimo approderà in A1 a Cuneo.

Silene Martinelli – Classe 2006, ex Altino, si prepara a una nuova esperienza in A2 con Offanengo, a conferma del suo buon percorso di crescita.

Liberi

Anna Bardaro – Classe 2005, ha trascorso quattro stagioni nel Conegliano, come vice della fuoriclasse Monica De Gennaro. Un’esperienza di altissimo livello che metterà a frutto nella prossima stagione a Cuneo.

Alessia Regoni – Classe 2006, cresciuta nel Cus Torino, è parte del Club Italia dalla scorsa stagione e rappresenta una delle giovani più interessanti del ruolo.

La selezione costruita da Gaetano Gagliardi con lo staff federale unisce giovani già affermate in Serie A1 e A2 a talenti emergenti provenienti dai principali vivai italiani. Si tratta di una squadra eterogenea, con profili già pronti per palcoscenici internazionali e altri in forte crescita, ma tutti accomunati da esperienza in contesti di alto livello. L’obiettivo in Indonesia sarà misurarsi con le migliori realtà globali e, al tempo stesso, accumulare esperienze fondamentali per il salto definitivo tra le grandi. Gli occhi saranno puntati su atlete già rodate nei club di vertice – come Adigwe, Manfredini, Bardaro e Piomboni – ma anche sulle novità che potrebbero esplodere proprio in occasione del Mondiale. Con un mix così ben calibrato tra ruoli, classi d’età e provenienze, l’Italia si candida come una delle squadre più complete e interessanti del torneo.