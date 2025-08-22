Volley femminile, la formazione titolare dell’Italia ai Mondiali: sciolto il dubbio sulla seconda schiacciatrice

L’Italia ha incominciato la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley femminile, affrontando la Slovacchia a Phuket (Thailandia). Esordio morbido per le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, che sulla carta non dovrebbe avere particolari problemi a regolare una formazione tecnicamente inferiore e a infilare la 30ma vittoria consecutiva.

La nostra Nazionale si è presentata in terra asiatica per conquistare il titolo iridato e le partite del girone (dopo quella odierna ci saranno quelle contro Cuba e Belgio) servirà per scaldare i motori in vista della fase a eliminazione diretta, che dovrebbe proporre gli incroci con Germania e Polonia tra ottavi e quarti di finale.

Il CT Julio Velasco ha schierato il sestetto titolare che ci si aspettava. L’unica incertezza riguardava la seconda schiacciatrice, visto che Alice Degradi si è infortunata durante la finale della Nations League e non ha potuto prendere parte a questa competizione. Come successo nella sfida contro il Brasile, il suo posto è stato preso da Stella Nervini, 21enne che ha affiancato Myriam Sylla.

Per il resto tutto invariato: Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu opposto (poi nella seconda parte dei tre set subentrerà Ekaterina Antropova, come ormai consuetudine), Sarah Fahr e la capitana Anna Danesi al centro, Monica De Gennaro il libero.

FORMAZIONE TITOLARE ITALIA VOLLEY MONDIALI

Alessia Orro – Paola Egonu; Stella Nervini – Myriam Sylla; Anna Danesi – Sarah Fahr; Monica De Gennaro.