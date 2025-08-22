Volley femminile, la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali: azzurre seconde per il quoziente punti!

L’Italia ha regolato la Slovacchia con un agevole 3-0 (25-20; 25-14; 25-17) e ha così incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 non hanno riscontrato particolari difficoltà sul campo di Phuket (Thailandia), portando a casa un successo che doveva essere scontato per una formazione presentatasi in terra asiatica per conquistare il titolo iridato.

Le ragazze del CT Julio Velasco si sono portate al comando del gruppo B con un successo (3 punti, 3-0 il conto set, 1.470 il quoziente punti), alla pari con il Belgio. Le Yellow Tigers hanno regolato Cuba per 3-0 (25-23; 25-14; 25-11) e si trovano dunque a quota una vittoria (3 punti, 3-0 il contro set, 1.562 il quoziente punti). Le azzurre torneranno in campo domenica 24 agosto (ore 12.00) per incrociare Cuba, mentre martedì 26 agosto (ore 12.00) si disputerà lo scontro diretto con il Belgio.

Italia e Belgio dovrebbero contendersi il primo posto nel raggruppamento (la nostra Nazionale sarà favorita), poi ci si proietterà verso ottavi e quarti di finale, dove tutto lasciare presagire agli incroci con Germania e Polonia (nettamente favorite nel gruppo G con Kenya e Vietnam). Di seguito la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali 2025 di volley femminile.

CLASSIFICA POOL B MONDIALI 2025 VOLLEY FEMMINILE

1. Belgio 1 vittoria (3 punti, 3-0 il conto set, 1.562 il quoziente punti)

2. Italia 1 vittoria (3 punti, 3-0 il conto set, 1.470 il quoziente punti)

3. Slovacchia 0 vittorie (0 punti, 0-3 il conto set, 0.680 il quoziente punti)

4. Cuba 0 vittorie (0 punti, 0-3 il conto set, 0.640 il quoziente punti)