Volley femminile, la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali: le azzurre balzano in testa, ora lo scontro diretto

L’Italia è balzata in testa alla classifica del girone B ai Mondiali 2025 di volley femminile. Dopo le vittorie ottenute con il massimo scarto contro Slovacchia e Cuba, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 primeggiano con due successi (6 punti, 6-0 il conto set): il Belgio si è reso protagonista dello stesso cammino, ma è dietro alle azzurre in virtù del quoziente punti (1.785 per le ragazze del CT Julio Velasco e 1.470 per le Yellow Tigers).

Entrambe le formazioni sono già certe della qualificazione agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale tornerà in campo martedì 26 agosto (ore 12.00) per fronteggiare Britt Herbots e compagne in quello che sarà lo scontro diretto per il primo posto nel raggruppamento: chi vincerà chiuderà la Pool B in testa, mentre la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto.

L’esito di quel confronto sarà di basilare importanza per gli accoppiamenti del tabellone: chi lo vincerà affronterà la perdente di Germania-Polonia agli ottavi, mentre chi lo perderà dovrà fronteggiare chi avrà la meglio nella sfida tra le tedesche e le biancorosse. Le due vincitrici di quegli ottavi di finale si affronteranno nel quarto di finale. Slovacchia e Cuba sono invece già eliminate. Di seguito la classifica dettagliata del gruppo B con l’Italia ai Mondiali 2025 di volley femminile.

CLASSIFICA POOL B MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

1. Italia 2 vittorie (6 punti, 6-0 il conto set, 1.785 il quoziente punti)

2. Belgio 2 vittorie (6 punti, 6-0 il conto set, 1.470 il quoziente punti)

3. Slovacchia 0 vittorie (0 punti, 0-6 il conto set, 0.700 il quoziente punti)

4. Cuba 0 vittorie (0 punti, 0-6 il conto set, 0.540 il quoziente punti)