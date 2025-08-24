Volley femminile, Italia già qualificata agli ottavi dei Mondiali: quale sarà l’avversaria? Le due opzioni

L’Italia ha sconfitto Slovacchia e Cuba con un doppio 3-0, incominciando nel miglior modo possibile la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato il pronostico della vigilia contro due formazioni decisamente inferiori dal punto di vista tecnica e si sono così issate in testa al gruppo B con due successi (sei punti, 6-0 il conto set). Il cammino della nostra Nazionale, che ha così allungato la striscia di affermazioni (31 di fila), è stato emulato dal Belgio e così le due squadre si sono matematicamente qualificate agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo.

Lo scontro diretto tra le azzurre e le Yellow Tigers, in programma martedì 26 agosto (ore 12.00), determinerà le prime due posizioni del raggruppamento: chi vincerà sarà prima, mentre chi perderà dovrà accontentarsi della seconda piazza. La graduatoria finale del girone definirà quali saranno gli incroci negli ottavi di finale. Chi proviene dalla Pool B dovrà fare i conti con gli sarà promosso dalla Pool G, dove Germania e Polonia sono due gradini sopra a Vietnam e Kenya.

Nei fatti gli scenari sono i seguenti: se l’Italia batterà il Belgio allora affronterà la vincente dello scontro diretto tra Germania e Polonia, in programma mercoledì 27 agosto; se l’Italia dovesse perdere contro il Belgio allora incrocerà la perdente del confronto tra le tedesche e le biancorosse. Chiaramente lo stesso discorso vale per Britt Herbots e compagne, che partiranno con gli sfavori del pronostico contro le detentrici della Nations League.

Le due vincitrici di questi ottavi di finale si affronteranno tra loro nei quarti di finale: se l’Italia dovesse qualificarsi allora ritroverebbe una tra Belgio, Germania e Polonia. Questi due gironi sono poi in rotta di collisione con quelli di Brasile e Cina in vista della semifinale della manifestazione che si sta disputando in Thailandia.