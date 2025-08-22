Volley femminile, Italia e Brasile a valanga ai Mondiali. Gli USA perdono un set, Haak scatenata con 31 punti

In Thailandia sono incominciati i Mondiali 2025 di volley femminile. Prima giornata caratterizzata dalle nette vittorie di due grandi favorite della vigilia: l’Italia ha travolto la Slovacchia con un secco 3-0, il Brasile ha regolato la Grecia con il massimo scarto. Gli USA hanno invece ceduto un set contro la poco quotata Slovenia, mentre Isabelle Haak ha messo a segno 31 punti ma non sono bastati alla sua Svezia contro l’Olanda. Successi anche per le padrone di casa (contro l’Egitto), la Francia (contro Porto Rico), l’Argentina (contro la Cechia) e il Belgio (contro Cuba nel girone delle azzurre).

RISULTATI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Venerdì 22 agosto

Francia vs Porto Rico 3-1 (25-22; 25-18; 21-25; 25-14)

Argentina vs Cechia 3-1 (18-25; 25-23; 25-17; 26-24)

Belgio vs Cuba 3-0 (25-23; 25-14; 25-11)

Paesi Bassi vs Svezia 3-2 (25-27; 25-11; 25-21; 21-25; 15-9)

Brasile vs Grecia 3-0 (25-18; 25-16; 25-16)

USA vs Slovenia 3-1 (25-23; 17-25; 25-22; 25-14)

Italia vs Slovacchia 3-0 (25-20; 25-14; 25-17)

Thailandia vs Egitto 3-1 (25-15; 23-25; 25-15; 25-11)

CRONACA PRIMA GIORNATA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A

La Svezia si è presentata a questi Mondiali come una potenziale mina vagante, quantomeno nelle prime fasi. Tutto merito di un fenomeno assoluto a livello internazionale come la bomber Isabelle Haak, che ha messo a segno 31 punti ed è stata ben spalleggiata dalla sorella Anna Haak (20 punti con 5 muri per la schiacciatrice). Le scandinave hanno messo in seria difficoltà l’Olanda, che è però riuscita a spuntarla al tie-break sotto l’impulso delle attaccanti Daalderop (18) e Dambrink (18) e della centrale Timmerman (17).

La Thailandia ha invece riscontrato qualche difficoltà in più del previsto contro il poco quotato Egitto, lasciando sul piatto il secondo set. Le padrone di casa hanno poi messo il turbo e hanno conquistato un successo importante in ottica passaggio del turno, ma servirà alzare il livello contro le due europee per accedere alla fase a eliminazione diretta. In luce l’opposto Pimpichaya (19 punti) e la centrale Thatdao (16), tra le africane si sono distinte il martello Nada (14) e la bomber Tokka (12).

GRUPPO B

L’Italia ha regolato la Slovacchia per 3-0 senza particolari difficoltà. Le Campionesse Olimpiche di Parigi si sono issate in testa al girone insieme al Belgio, che ha prevalso su Cuba con il massimo scarto. Sugli scudi le centrali Lemmens (12 punti, 4 muri) e van Avermaet (11), in doppia cifra anche la capitana Britt Herbots (10) spalleggiata di banda da Radovic (10). Tra le fila caraibiche sembrano aver qualcosa in più le attaccanti Martinez e Tarin (8 punti a testa).

GRUPPO C

Il Brasile non ha dovuto strafare contro la modestissima Grecia, alla sua prima apparizione iridata. La stella Gabi ha comunque avuto modo di brillare con 18 punti di grande caratura, bene anche l’altra schiacciatrice Bergman (16) e l’opposto Kisy (10). Gli appassionati italiani conoscono Martha Anthouli, bomber di Chieri che con la maglia ellenica ha avuto modo di andare a referto con 18 punti.

La Francia si conferma in crescita e infatti regola una compagine di esperienza a questi livelli come Porto Rico. Sotto i riflettori l’opposto Ndiaye (22 punti) e la schiacciatrice Cazaute (21 punti), mentre tra le fila della formazione caraibica le migliori sono state Vazquez (12) e Champion (11).

GRUPPO D

Gli USA hanno sudato più del previsto contro la Slovenia: primo e terzo set lottati punto a punto e decisi in volata, secondo parziale perso. Le americane sono state guidate dal martello Avery Skinner (15 punti) e l’opposto Madisen Skinner (13), 10 punti per la schiacciatrice Franklin e 8 per la centrale Ogbogu. Alle balcaniche non sono bastate Sillah (20 punti) e la centrale Milosic (13), mentre nell’altro incontro del girone l’Argentina ha prevalso in rimonta sulla Cechia per 3-1 sotto i colpi di Cugno (25 punti) e Bertolino (13) contro Brancuska (17) e compagne.

CLASSIFICHE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A

1. Thailandia 1 vittoria (3 punti, 3-1 il conto set, 1.484 il quoziente punti)

2. Paesi Bassi 1 vittoria (2 punti, 3-2 il conto set

3. Svezia 0 vittorie (1 punti, 2-3 il conto set, 0.837 il quoziente punti)

4. Egitto 0 vittorie (0 punti, 1-3 il conto set, 0.673 il quoziente punti)

GRUPPO B

1. Belgio 1 vittoria (3 punti, 3-0 il conto set, 1.562 il quoziente punti)

2. Italia 1 vittoria (3 punti, 3-0 il conto set, 1.470 il quoziente punti)

3. Slovacchia 0 vittorie (0 punti, 0-3 il conto set, 0.680 il quoziente punti)

4. Cuba 0 vittorie (0 punti, 0-3 il conto set, 0.640 il quoziente punti)

GRUPPO C

1. Brasile 1 vittoria (3 punti, 3-0 il conto set, 1.500 il quoziente punti)

2. Francia 1 vittoria (3 punti, 3-1 il conto set, 1.215 il quoziente punti)

3. Porto Rico 0 vittorie (0 punti, 1-3 il conto set, 0.822 il quoziente punti)

4. Grecia 0 vittorie (0 punti, 0-3 il conto set, 0.666 il quoziente punti)

GRUPPO D

1. USA 1 vittoria (3 punti, 3-1 il conto set, 1.095 il quoziente punti)

2. Argentina 1 vittoria (3 punti, 3-1 il conto set, 1.056 il quoziente punti)

3. Cechia 0 vittorie (0 punti, 1-3 il conto set, 0.946 il quoziente punti)

4. Slovenia 0 vittorie (0 punti, 1-3 il conto set, 0.913 il quoziente punti)