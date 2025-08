Volley femminile, il calendario delle amichevoli dell’Italia prima dei Mondiali. Date e avversarie

L’Italia si presenterà da grande favorita ai Mondiali 2025 di volley femminile, che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Le Campionesse Olimpiche hanno tutte le carte in regola per dare la caccia al titolo iridato e provare a bissare il trionfo ormai datato del 2002. L’avventura incomincerà nel girone B con Belgio, Cuba e Slovacchia: tre avversarie abbastanza comode per poi proiettarsi verso la fase a eliminazione diretta, gli incroci per gli ottavi e i quarti di finale saranno con le prime due classificate del gruppo G (Germania e Polonia, ampiamente favorite su Kenya e Vietnam).

In un’eventuale semifinale l’Italia sfiderebbe chi riuscirà ad avere la meglio nell’incrocio tra la Pool C (Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia) e la Pool F (Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico), mentre dall’altra parte del tabellone spiccano USA, Giappone, Serbia, Turchia. Dopo essere salite sul podio nelle ultime due edizioni vinte dalla Serbia (seconde nel 2018 e terze nel 2022), le azzurre puntano a cantare l’Inno di Mameli in terra asiatica e completare così la tripletta dopo la medaglia d’oro a cinque cerchi e l’apoteosi in Nations League. Le ragazze del CT Julio Velasco si presenteranno all’evento con una striscia aperta di 29 vittorie consecutive.

Come sarà l’avvicinamento dell’Italia ai Mondiali? Domenica 3 agosto le azzurre hanno incominciato un raduno a Cavalese (in provincia di Trento): 16 azzurre si sono ritrovate in Val di Fiemme, spetterà poi al Commissario Tecnico selezionare le 14 atlete da convocare per l’evento più importante di questa annata agonistica (nei fatti c0p un ballottaggio tra le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Alice Nardo per sostituire l’infortunata Alice Degradi). Il raduno in montagna si protrarrà fino a venerdì 8 agosto, poi le azzurre si ritroveranno a Milano per un paio di collegiali: 11-14 agosto e 18-19 agosto.

Allenamenti e test di vario genere si susseguiranno nelle prossime due settimane prima della partenza alla volta della Thailandia, ma da programma non sono previste amichevoli ufficiali prima dei Mondiali. Durante la presentazione della stagione, avvenuta lo scorso 6 maggio, erano stati elencati i vari eventi e non erano stati annunciati degli incontri in avvicinamento alla rassegna iridata, a differenza di quanto faranno gli uomini pochi giorni dopo.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA VOLLEY FEMMINILE PER I MONDIALI

L’Italia non giocherà amichevoli ufficiali prima dei Mondiali, salvo diversi annunci nei prossimi giorni.