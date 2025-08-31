Volley femminile, il Brasile frena con la Dominicana nel primo set e poi dilaga ai Mondiali. L’Italia osserva per la semifinale

Il Brasile si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile e giovedì 4 settembre tornerà in campo a Bangkok (Thailandia) per fronteggiare la Francia, che in precedenza aveva firmato l’impresa contro la Cina: sarà la replica del confronto già giocato nella fase a gironi, dove le transalpine si erano issate sul 2-0 prima che le verdeoro confezionassero la grande rimonta da favorite del pronostico.

La corazzata guidata da coach Zé Roberto, reduce dalla finale persa in Nations League contro l’Italia qualche settimana fa, è stata sorpresa dalla Repubblica Dominicana nel primo set, ma poi si è ricompattata e ha messo il turbo, imponendosi con disinvoltura contro le caraibiche per 3-1 (18-25; 25-12; 25-20; 25-12). L’Italia osserva con attenzione perché, in caso di vittoria contro la Polonia, affronterà in semifinale chi avrà la meglio nel confronto tra il Brasile e la Francia.

Dopo lo svarione tecnico rimediato in avvio, il Brasile ha fatto la differenza in tutti i fondamentali: 46 punti contro 40 in attacco, 14 muri contro 8, 6 ace contro 1, 20 errori contro 27. La fuoriclasse Gabi si è comportata da autentica fuoriclasse, mettendo a segno 21 punti (3 muri). La schiacciatrice è stata brillantemente affiancata di banda da Bergmann (12 punti, 2 muri), in doppia cifra anche l’opposto Rosamaria (11) e la centrale Diana (10 punti, 5 muri), spalleggiata in reparto da Julia (6) sotto la regia di Roberta.

Alla Repubblica Dominicana non sono bastate la bomber Gaila (15) e il martello Brayelin Martinez (8), spalleggiata da Matos (6). I Mondiali 2025 di volley femminile proseguiranno lunedì 1° settembre con gli ultimi ottavi di finale: gli USA e la Turchia partiranno con tutti i favori del pronostico, rispettivamente contro Canada e Slovenia, per poi incrociarsi tra loro in un annunciato quarto di finale.