Volley femminile, il Belgio risponde all’Italia: Slovacchia ko, scontro diretto per il primo posto ai Mondiali

L’Italia ha travolto Cuba con un perentorio 3-0 in appena 63 minuti di orologio, il Belgio ha prontamente replicato nel pomeriggio regolando la Slovacchia con un netto 3-0 (25-17; 25-19; 25-18). La nostra Nazionale e le Yellow Tigers si trovano al comando della classifica della Pool B con due successi (sei punti, 6-0 il conto set) e si contenderanno il primato nel raggruppamento in occasione dello scontro diretto in programma martedì 26 agosto (ore 12.00).

Chi avrà la meglio nel testa si meriterà il primo posto, mentre la perdente si dovrà accontentare del secondo posto. Entrambe le formazioni sono già sicure della qualificazione agli ottavi di finale, dove è previsto l’incrocio con le formazioni provenienti dalla Pool G, ovvero Germania e Polonia (la vincente di Italia-Belgio se la dovrà vedere contro la perdente del match tra le tedesche e le biancorosse e viceversa).

Il Belgio ha preso agevolmente il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e non ha avuto problemi ad avere la meglio sulla Slovacchia, chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco come da pronostico della vigilia. La stella Britt Herbots, capitana e giocatrice simbolo del Belgio, ha messo a segno 19 punti.

Il martello in forza a Novara ha guidato la squadra insieme all’opposto Martin (10 punti) e alla centrale van Avermaet (12 punti, 3 muri), venendo affiancata di banda da Demeyer (7) sotto la regia di van Sas. Tra le fila della Slovacchia le migliori sono state Hrusecka (13), Palgutova (9) e Sunderlikova (6).