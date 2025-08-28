Volley, De Giorgi: “L’infortunio di Lavia è stato sfortunato. I suoi sostituti non devono dimostrarci niente”

Mentre l’Italvolley femminile si appresta ad affrontare la fase a eliminazione diretta dei Mondiali in Thailandia, la Nazionale italiana maschile sta ultimando la preparazione in vista della rassegna iridata che si terrà dal 12 al 28 settembre nelle Filippine. Gli Azzurri sognano di bissare il titolo ottenuto nel 2022 in Polonia, ma le candidate al podio sono numerose e servirà una grande impresa per vincere il torneo.

“Ai Mondiali non firmerei per il podio. Siamo nella rosa dei più forti: andiamo a giocarcela. Se vuoi restare in cima devi chiedere e fare sempre di più. Perché noi vogliamo le medaglie, ma anche gli altri vogliono portarle a casa. In queste settimane di preparazione abbiamo lavorato molto bene, raccogliendo gli spunti tecnici emersi dalla Nations League“, le parole del CT Ferdinando De Giorgi a margine di un evento andato in scena ieri a Malpensa.

“L’intensità e la partecipazione sono state altissime, a parte l’episodio dell’infortunio di Daniele Lavia, proprio nell’ultimo esercizio dell’ultimo allenamento. È stata vera sfortuna. I giocatori che lo sostituiranno non devono dimostrare niente, sono già parte del gruppo. Bottolo, Porro, Sani: sono già parte del gruppo, hanno vissuto con noi la VNL e sono pronti. Non serve inventare niente“, aggiunge il coach italiano.

Il capitano Simone Giannelli non vuole porsi dei limiti in vista del Mondiale: “Abbiamo una bella competizione davanti a noi, molto molto difficile, però sappiamo anche che vogliamo far bene e possiamo far bene. Quindi partiamo senza porci limiti cercando di sfruttare tutte le cose belle che ci possono arrivare“.