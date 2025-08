Volley, De Giorgi ammette: “Abbiamo sbagliato l’ordine della formazione, mi scuso coi ragazzi”

L’Italvolley è reduce da un ottimo percorso nella Nations League 2025 che fa ben sperare in vista dei Mondiali, evento clou della stagione in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Gli Azzurri hanno centrato il miglior risultato di sempre nella VNL, raggiungendo per la prima volta la finale e dovendosi accontentare poi del secondo posto dopo la netta sconfitta 3-0 contro la Polonia.

Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale italiana maschile di pallavolo, ha ripercorso il cammino in Nations League tramite un post su Instagram: “L’argento brilla, ma nello sport a volte meno di quello che veramente rappresenta. È così, è una medaglia che vinci perdendo l’ultima partita. Per noi ha un valore importantissimo, rappresenta 3 mesi e mezzo di lavoro e la partecipazione di 24 giocatori che si sono allenati per lottare fino alla fine. Questo è il valore che rimane in prospettiva della manifestazione clou della stagione, il Mondiale“.

“La prima medaglia in VNL per la pallavolo maschile. Poi c’è la finale. Il primo e terzo set ci serviranno per focalizzare alcuni aspetti non solo di gioco. Il secondo è stato una storia a parte nel quale in panchina abbiamo sbagliato a digitare sul tablet l’ordine della formazione. Un errore che non si deve fare, ma che purtroppo è successo e ha messo in difficoltà i ragazzi con i quali mi scuso“, ammette l’allenatore pugliese.

“In “Noi Italia” c’è un sentimento valoriale di profonda reciprocità, quando c’è un errore si cerca di aiutare e di migliorare, non cerchiamo colpevoli e cerchiamo di migliorare. Chi cerca colpevoli ha già perso! Teniamoci il valore di questo primo argento in VNL e lavoriamo per migliorarci ancora, io sono molto fiducioso. Il risultato non è fine, è inizio! Il risultato della VNL non è la fine di un percorso ma è l’inizio da cui si deve e si vuole ripartire per vincere con valore“, scrive De Giorgi.