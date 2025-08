Volley, Brasile terzo in Nations League: Alan scatenato, Slovenia ko. Ora Italia-Polonia per il titolo

Il Brasile ha conquistato il terzo posto nella Nations League 2025 di volley maschile, sconfiggendo la Slovenia per 3-1 (23-25; 25-20; 25-23; 25-19) e salendo così sul gradino più basso del podio. I verdeoro, sconfitti dalla Polonia in semifinale con un secco 3-0, si regalano questa consolazione, mentre i balcanici si arrendono dopo aver eliminato la Francia detentrice del titolo e aver perso il testa a testa con l’Italia per 3-1. I sudamericani avevano alzato al cielo il trofeo nel 2021, mentre gli sloveni hanno mancato il primo appuntamento con la top-3 nel prestigioso torneo internazionale itinerante.

Alle ore 13.00 saranno Italia e Polonia a scendere in campo a Ningbo (Cina) per contendersi il titolo in una finale che si preannuncia scoppiettante: prima volta per gli azzurri, terza per i biancorossi che hanno già fatto festa nel 2023. Nell’incontro valido per il terzo posto la Slovenia è partita a razzo e ha conquistato il primo set, poi nella terza frazione è volata anche sul 10-5 ma ha subito la rimonta (22-22) e si è inchinata nel finale. Sulla lunga distanza il Brasile ha fatto valere la sua maggiore caratura tecnica e si è regalato questo risultato che fa morale in vista dei Mondiali, ormai distanti poco più di un mese.

Prova rimarchevole da parte dell’opposto Alan (18 punti), in doppia cifra anche il centrale Matheus (11 punti, 4 muri), affiancato in reparto da Flavio Gualberto (8). Di banda si sono alternati il capitano Lucarelli (7), Arthur (9) e Honorato (5) sotto la regia di Fernando Kreling. Alla Slovenia non è bastato il tonico martello Rok Mozic (21), staffetta tra gli opposti Toncek Stern (10) e Mujanovic (9), 5 punti per il centrale Jan Kozamernik.