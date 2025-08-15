Vela, Sail GP: tutto pronto per l’appuntamento tedesco in quel di Sannitz

Per la prima volta nella storia, la “Formula 1 “ della vela approda in terra tedesca. Questo fine settimana, precisamente sabato 16 e domenica 17 agosto, si svolgerà infatti il Sail GP della Germania, gara facente parte dell’ambizioso circuito veristico che coinvolge i migliori protagonisti del movimento, in questa occasione impegnati nella località balneare di Sassinitz.

Si prospetta un weekend favorevole dal punto di vista meteorologico. Le acque che ospiteranno la rassegna, situate nel nord-est dell’isola di Rugen, sono note per essere molto piatte, condizione ottimale soprattutto se combinata alle aspettative di un vento che potrebbe arrivare fino ai 18 nodi, consentendo dunque alle imbarcazioni di sfrecciare a massima velocità. I fari saranno principalmente puntati sui neozelandesi Black Foils capitanati da Pete Burling, trionfatori in Gran Bretagna dove si sono anche aggiudicati la leader della classifica generale.

Gli oceanici al momento vantano soli due punti rispetto agli spagnoli Los Gallos, con Emirates GBR e l’Australia pronte a mordere le caviglie, puntando su un gap più che risicato rispetto ai primi della classe. In tal senso la compagine australiana sarà probabilmente quella che prenderà il largo con ancora più fuoco negli occhi per potersi riprendere il vertice dopo la discussa penalità assegnata nell’ultima prova.

Impossibile infine non citare la squadra di Ruggero Tita, motivata a salire ancora di colpi dopo tante prove dal rendimento altalenante, in cui è emersa tuttavia una potenzialità molto importante e soprattutto promettente in chiave futura.