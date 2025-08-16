Vela, Italia nelle retrovie dopo quattro regate al SailGP di Sassnitz. Australia in fuga

Va ufficialmente in archivio con un risultato parziale abbastanza deludente per i colori azzurri al largo dell’isola di Sassnitz la giornata d’apertura dell’ottava tappa stagionale del SailGP 2024-2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. I catamarani volanti F50 hanno regalato grande spettacolo nelle acque tedesche del Mar Baltico, in attesa di una domenica ancor più intensa.

L’Italia non è riuscita purtroppo sin qui a confermare i segnali incoraggianti del precedente appuntamento a Portsmouth, facendosi vedere nelle posizioni di vertice soltanto nella prima regata e restando poi abbastanza stabilmente nelle retrovie. Il team Red Bull Italy con al timone Ruggero Tita occupa la decima piazza nella graduatoria provvisoria dell’evento con 12 punti con uno score odierno di 4-11-8-9.

Davanti a tutti c’è l’Australia di Tom Slingsby a quota 32 punti, grazie ad un primo posto e ad altre due top3, mentre è apertissima la bagarre per gli ultimi due pass verso la finale con la Nuova Zelanda di Peter Burling e la Francia di Quentin Delapierre appaiate in seconda piazza con 24 punti, la Germania padrona di casa quarta (Erik Heil il timoniere) con 23, la Spagna di Diego Botin quinta con 22 e la Gran Bretagna di Dylan Fletcher sesta con 19.