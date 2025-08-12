Vela, Chiavarini vola in testa dopo due giornate agli Europei ILCA 7! Benini Floriani perde terreno

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Open 2025 del singolo femminile ILCA 6 e del singolo maschile ILCA 7, in corso di svolgimento nelle acque di Marstrand (in Svezia) fino a sabato 16 agosto. Day-2 in cui sono state completate come da programma altre due regate in ciascuna flotta.

Lorenzo Chiavarini ha fatto la differenza nelle condizioni odierne, vincendo entrambe le prove di oggi nel gruppo giallo e balzando così dal tredicesimo al primo posto della classifica generale con 8 punti netti (scartando per ora un’ottava piazza come peggior risultato) al pari del neerlandese Duko Bos e a +1 sul quotato britannico Michael Beckett.

La graduatoria è ancora cortissima e nel gruppo degli inseguitori c’è anche l’altro azzurro Dimitri Peroni, settimo assoluto (sesto tra i velisti europei) con 11 punti dopo aver firmato uno score di 8-2 nel gruppo rosso. Fuori dai primi venti il resto della squadra italiana: 26° Pietro Giacomoni, 41° Attilio Borio, 52° Matteo Bertacchi e 57° Cesare Barabino.

Situazione ancora fluida anche tra le donne, con la statunitense Erika Reineke e la danese Anna Munch che guidano la generale a quota 9 punti netti mentre l’azzurra Chiara Benini Floriani non è riuscita a confermare il rendimento di ieri (2-1) scivolando dal primo all’ottavo posto assoluto (ma è quarta tra le europee) a -10 dalla vetta con un parziale odierno di 16-23 nella flotta gialla. Molto distanti le altre italiane: 40ma Matilda Talluri, 45ma Giorgia Della Valle, 46ma Sara Savelli, 50ma Carolina Albano.