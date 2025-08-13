Vela: Chiavarini e Benini Floriani accedono senza patemi alle Final Series degli Europei ILCA

Continuano ad arrivare ottime notizie dalle acque di Mastrand, località della Svezia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2025 di vela, specialità ILCA 7 ed ILCA 6. Lorenzo Brando Chiavarini e Chiara Benini Floriani hanno infatti staccato senza patema alcuno i pass per le Final Series dopo aver chiuso al vertice la prima fase, quella dedicata alle Qualifying Series.

Nello specifico Chiavarini, in un day-3 in cui ha approfittato del vento tra sei e gli otto nodi, ha segnato un quarto ed un sesto posto nelle ultime due regate, conquistando così 18 punti netti e cedendo il passo al solo britannico Finley Dickinson, il quale con un 1-1 è balzato in testa a quota 18.0. Leggermente più staccato invece l’olandese Duko Bon, al momento terzo con 21.0. Diciassettesimo invece tra le fila degli U23 Pietro Giacomini con 41.0 punti.

Solo una regata invece un campo femminile, dove Chiara Benini Floriani ha terminato il terzo giorno al secondo posto con 21.0, parziale maturato dopo il posto d’onore strappato nel quinto segmento. L’azzurra al momento è la prima tra le europee, considerando la presenza della statunitense Erika Erineke, leader con 13.0 punti netti.

Da segnalare inoltre la terza piazza dell’irlandese Eve McMahon, ad un passo dalla nostra portacolori con 22.00, gli stessi della polacca Agata Barwinska, al momento quarta. Domani, giovedì 14 agosto, si svolgeranno altre due regate per classe.