Vela, Chiara Benini Floriani in vetta dopo due regate agli Europei ILCA 6 in Svezia

L’Italia parte forte ai Campionati Europei Open 2025 del singolo femminile ILCA 6 e del singolo maschile ILCA 7, in programma nelle acque di Marstrand (in Svezia) fino a sabato 16 agosto. Quest’oggi tutti i velisti in gara (sia tra gli uomini che tra le donne) hanno completato due regate di flotta nella prima giornata ufficiale della rassegna continentale.

Chiara Benini Floriani è stata la protagonista assoluta del day-1, portandosi in vetta alla classifica generale provvisoria con 3 punti grazie ad un primo ed un secondo posto nel gruppo giallo. La 23enne trentina, quinta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha costruito un vantaggio di cinque lunghezze sul terzetto composto dalla belga Emma Plasschaert, la danese Anna Munch e la britannica Matilda Nicholls. Più lontane le altre azzurre: 22ma Matilda Talluri, 39ma Carolina Albano, 47ma Sara Savelli e 49ma Giorgia Della Valle.

In campo maschile il leader della graduatoria è l’olandese Duko Bos a quota 4 punti (1-3 nella flotta gialla) davanti al neozelandese George Gautrey e all’altro neerlandese Willem Wiersema. A ridosso dei migliori dieci gli italiani Lorenzo Chiavarini (6-8) e Pietro Giacomoni (12-4), rispettivamente 13° e 15° overall, mentre dovranno inseguire Dimitri Peroni 40°, Attilio Borio 46° e Cesare Barabino 47°.