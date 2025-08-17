Valerio Degli Agostini conquista l’argento nel classic slalom dell’inline freestyle ai World Games 2025

Destreggiarsi al meglio delle proprie possibilità coi pattini a rotelle. È stata un po’ questa la caratteristica principale delle esibizioni a cui si è assistito nelle prime ore del mattino in Italia nell’ultima giornata di gare dei World Games 2025 a Chengdu (Cina). Nel Roller Sports Centre sono andate in scena le due gare conclusive del programma dell‘inline freestyle, ovvero quelle del classic slalom.

Una gara di abilità, cercando di effettuare tutte le evoluzioni nel modo corretto, senza incorrere in penalità. Una sintesi che ha trovato Valerio Degli Agostini, che si è tinto d’argento nella gara maschile, con due penalità, ma comunque in grado di convincere la giuria rispetto alla propria esecuzione.

A prevalere è stato il cinese Zhang Hao (zero penalità), mentre l’altro rappresentante della Cina, Wang Yuxuan, si è messo al collo il bronzo (una penalità). Quinta posizione per Lorenzo Guslandi (una penalità), non convincente come Degli Agostini nell’evoluzione del proprio incedere coi pattini ai piedi.

Nella gara femminile Alice Tomatis ed Ilaria Guslandi si sono classificate in settima ed ottava posizione, rispettivamente con tre e due penalità, nella gara in cui la Cina ha fatto la voce grossa con la doppietta oro-argento confezionata da Zhu Siyi e Liu Jiaxin. Terza ha concluso la spagnola Laura Oria Albelda.