US Open day 3 e 4: Sinner scalpita, Paolini c’è!

Sinner, Musetti e Cobolli attesi protagonisti oggi!

In un torneo che stenta a decollare, con Mensik, Rune e Fonseca già eliminati, gli italiani possono diventare i importanti protagonisti.

Jannik Sinner affronta Popyrin, uno dei pochissimi con il precedente favorevole contro di lui (insieme a Bublik e Alcaraz).

Musetti e Cobolli hanno ottime chance di sfidarsi al terzo turno.

✅ Intanto arrivano segnali positivi anche da Paolini e Darderi.

Non perdete la diretta di TennisMania alle 9:00!

Iscrivetevi al canale YouTube di Oa Sport

#Sinner #Musetti #Cobolli #Paolini #Darderi #Tennis #Italia #ATP #TennisMania #Popyrin #TennisLive