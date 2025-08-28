US Open 2025: Sinner, Musetti e Cobolli a caccia del terzo turno. Esordio per Errani/Paolini

Dopo Luciano Darderi e Jasmine Paolini, l’Italia punta al pokerissimo nel terzo turno degli US Open 2025. Oggi, infatti, tocca al terzetto composto da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Sempre in questa giornata comincia anche l’avventura nel torneo di doppio femminile delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini.

Si parte dal numero uno del mondo, che dovrà stare attento nel suo match di secondo turno, visto che se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin, numero trentasei del mondo, che ha raggiunto lo scorso anno il quarto turno a New York, battendo anche Novak Djokovic. Si alza dunque notevolmente il livello per Sinner rispetto all’esordio con Kopriva e servirà uno Jannik subito ben presente dai primi game, in modo da non dare la minima fiducia all’avversario.

Il match di Sinner è il secondo sull’Arthur Ashe, mentre Lorenzo Musetti aprirà il programma dello Louis Armstrong, affrontando il veterano belga David Goffin. Un match che può racchiudere delle insidie per il toscano, che è piaciuto molto nel primo turno contro il potente francese Giovanni Mpetshi Perricard, soprattutto per la reazione emotiva al primo set perso. Una vittoria che serviva assolutamente a Musetti per ritrovarsi dopo settimane davvero complicate.

A completare il terzetto c’è Flavio Cobolli, atteso probabilmente da una battaglia contro l’americano Jenson Brooksby. Entrambi sono reduci da due vittorie al quinto set contro Passaro e Vukic, dunque anche l’energia e la condizione fisica (da questo punto di vista l’azzurro sembra essere superiore) possono essere una chiave in un match che si prospetta lungo e faticoso.

Restando sempre nel torneo di singolare e rimanendo in campo maschile spazio ad Alexander Zverev, che se la vedrà con il britannico Jacob Fearnley; mentre tra le donne occhio al match di Iga Swiatek contro l’olandese Suzan Lamens e soprattutto a quelli di Coco Gauff e Naomi Osaka, che affrontano rispettivamente la croata Donna Vekic e l’americana Hailey Baptiste.

Come detto all’inizio, oggi si alza il sipario anche sul tabellone di doppio femminile. Scenderanno in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero due, che esordiranno contro la coppia composta dalla tedesca Tatjana Maria e la francese Lois Boisson.