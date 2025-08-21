US Open 2025, Sara Errani ed Andrea Vavassori tornano in finale di doppio misto!

Sara Errani ed Andrea Vavassori tornano in finale di doppio misto agli US Open 2025 e giocheranno per confermare il titolo: gli azzurri sconfiggono gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison con un duplice 4-2 concretizzatosi in 44 minuti di gioco e sfideranno nell’ultimo atto la coppia numero 3 del seeding, composta dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud.

Nel primo set la coppia italiana si procura subito due palle break e la prima è già quella buona per strappare la battuta agli statunitensi e passare a condurre. Gli azzurri senza patemi vanno sul 2-0 con un parziale in avvio di 8 punti a 3, poi i nordamericani accorciano, ma Errani e Vavassori confermano lo strappo e si portano sul 3-1 Gli azzurri nel quinto game si procurano due set point, ma non li sfruttano, con Collins ed Harrison che si salvano al punto decisivo, ma nel sesto gioco gli italiani tengono il servizio a zero e chiudono sul 4-2 in 20 minuti.

Nella seconda frazione i primi due game si risolvono entrambi al deciding point, ma vengono vinti tutti e due dalla coppia alla battuta. L’equilibrio si spezza nel terzo game, quando gli azzurri centrano il break a zero e vanno sul 2-1, salvo subire l’immediato controbreak a trenta che ristabilisce la parità sul 2-2. Da quel momento gli azzurri dominano, vincendo otto degli ultimi nove punti giocati: Errani e Vavassori dal 15-15 del quinto game, infatti, vincono i successivi sette punti, andando a conquistare l’ultimo atto sul 4-2 in 24 minuti.

Le statistiche sottolineano la superiorità della coppia italiana, che vince 41 punti contro i 24 degli statunitensi, mettendo a segno ben 20 vincenti contro i 6 degli avversari, e contenendo il numero dei gratuiti, 6-7. Errani e Vavassori convertono 3 delle 6 palle break avute a disposizione e ne cancellano 1 delle 2 concesse, ma soprattutto fanno meglio degli avversari sia con la prima, 85%-57%, sia con la seconda, 45%-23%.