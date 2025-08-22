US Open 2025, quattro azzurri esordiranno il 24 agosto. Ecco quando Jannik Sinner giocherà a New York

Iniziano ad arrivare le indicazioni su come sarà strutturato il programma di incontri degli US Open 2025. Nella giornata di ieri abbiamo assistito al sorteggio che ha definito il percorso di giocatori e giocatrici. Da parte degli organizzatori sono arrivate poi anche altre indicazioni. In primis, è stato definito lo schedule del 24 agosto, legato ai due campi principali, ovvero l’Arthur Ashe Stadium e il Louis Armstrong Stadium.

PROGRAMMA US OPEN 2025

Domenica 24 agosto (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – Inizio ore 18.00 italiane

1. Ben Shelton USA [6] vs Qualificato/Lucky Loser

A seguire

2. Aryna Sabalenka BLR [1] vs Rebeka Masarova SUI

Non prima delle 01.00 italiane di lunedì 25 agosto

1. Novak Djokovic SRB [7] vs Learner Tien USA

A seguire

2. Jessica Pegula USA [4] vs Mayar Sherif EGY

Louis Armstrong Stadium – Inizio ore 17.00 italiane

1. Emma Raducanu GBR vs Qualificata

Non prima delle 19.00 italiane

2. Emilio Nava USA vs Taylor Fritz USA [4]

Non prima delle 01.00 italiane di lunedì 25 agosto

1. Jasmine Paolini ITA [7] vs Qualificata

A seguire

2. Daniil Medvedev RUS [13] vs Benjamin Bonzi FRA

ALTRI INCONTRI PREVISTI DA DEFINIRE SU ORARI E CAMPI

Domenica 24 agosto

Singolare maschile

Q/LL v Q/LL

Jakub Mensik v Nicolas Jarry

Q/LL v Fabian Marozsan

Luca Nardi v Tomas Machac

Brandon Nakashima v Q/LL

Q/LL v Ethan Quinn

Pablo Carreno Busta v Q/LL

Jordan Thompson v Corentin Moutet

Adrian Mannarino v Tallon Griekspoor

Jiri Lehecka v Borna Coric

Camilo Ugo Carabelli v Tomas Martin Etcheverry

Mariano Navone v Marcos Giron

Roberto Carballes Baena v Arthur Rinderknech

Alexander Shevchenko v Alejandro Davidovich Fokina

Luciano Darderi v Rinky Hijikata

Stefan Dostanic v Eliot Spizzirri

Singolare femminile

Nuria Parrizas Diaz v Polina Kudermetova

Qualifier v Leylah Fernandez

Lulu Sun v Camila Osorio

Alexandra Eala v Clara Tauson

Lucia Bronzetti v Qualifier

Qualifier v Veronika Kudermetova

McCartney Kessler v Magda Linette

Qualifier v Marketa Vondrousova

Yuliia Starodubtseva v Anna Blinkova

Victoria Azarenka v Qualifier

Qualifier v Belinda Bencic

Emma Navarro v Yafan Wang

Jil Teichmann v Caty McNally

Moyuka Uchijima v Olga Danilovic

Jelena Ostapenko v Qualifier

Anastasia Potapova v Lin Zhu

Pertanto, domenica 24 agosto saranno in programma i primi incontri della parte bassa del tabellone maschile e i primi della parte alta femminile degli US Open 2025. Ci sono già le definizioni di orari e campi per alcuni incontri, tra cui quello di Jasmine Paolini contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

Oltre alla toscana, vi saranno gli esordi di Lucia Bronzetti, sempre opposta a una rivale dal tabellone cadetto, di Luca Nardi contro il ceco Tomas Machac e di Luciano Darderi che affronterà l’australiano Rinky Hijikata. Tra i top-player, vi sarà la prima uscita del serbo Novak Djokovic opposto allo statunitense Learner Tien, di Ben Shelton contro un qualificato/Lucky Loser ad aprire il tutto sul Centrale (ore 18.00). Sul campo Louis Armstrong vedremo in azione il californiano Taylor Fritz (n.4 del seeding) contro il connazionale Emilio Nava, preceduto però dalla sfida tra la britannica Emma Raducanu e una qualificata. A completare il quadro, in questo caso, il confronto tra il russo Daniil Medvedev e il francese Benjamin Bonzi.

Tutto questo significa che tra domenica 24 e lunedì 25 agosto verranno completati i match della parte alta femminile e quelli della parte bassa maschile. I match della parte alta al maschile, quella con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, così come la parte bassa al femminile dove c’è Elisabetta Cocciaretto, saranno invece in programma tra lunedì 25 e martedì 26 agosto.