US Open 2025, Pennetta/Cobolli sconfitti in un match d’esibizione da Svitolina/Monfils

Nella notte italiana è andata in scena la “Stars of the Open“, serata dedicata ad una serie di match d’esibizione che ha fatto da preludio agli US Open 2025 di tennis: quattro sfide tra coppie inedite di doppio, maschile o misto, formate da ex tennisti e giocatori ancora in attività.

In campo anche una coppia italiana, composta da Flavia Pennetta e Flavio Cobolli: gli azzurri si sono arresi, nel match più combattuto della serata, a Gaël Monfils/Elina Svitolina, i quali si sono imposti in 20 minuti di gioco con lo score di 14-12.

Negli altri tre incontri in programma Venus Williams/John McEnroe hanno superato Coco Gauff/Andre Agassi per 12-10, João Fonseca/Juan Martín Del Potro hanno regolato Andy Roddick/Alex Michelsen per 11-9, ed infine Bethanie Mattek-Sands/Casey Ratzlaff hanno piegato Dana Mathewson/Jack Sock per 10-8.

US OPEN 2025 – RISULTATI STARS OF THE OPEN

Match 1: Venus Williams/John McEnroe b. Coco Gauff/Andre Agassi [12-10]

Match 2: João Fonseca/Juan Martín Del Potro b. Andy Roddick/Alex Michelsen [11-9]

Match 3: Gaël Monfils/Elina Svitolina b. Flavia Pennetta/Flavio Cobolli [14-12]

Match 4: Bethanie Mattek-Sands/Casey Ratzlaff b. Dana Mathewson/Jack Sock [10-8]