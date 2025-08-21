US Open 2025, Nick Kyrgios si ritira a poche ore dal sorteggio e salta un altro Slam

Dopo aver rinunciato nei giorni scorsi al torneo di doppio misto, Nick Kyrgios ha ufficializzato il suo forfait anche per il singolare agli US Open 2025. Il tennista australiano era iscritto al tabellone principale dello Slam americano grazie al ranking protetto, ma si è cancellato dall’entry list proprio poche ore prima della cerimonia di sorteggio del main draw a Flushing Meadows.

Il finalista di Wimbledon 2022 non ha ancora recuperato appieno dai problemi fisici che lo hanno tenuto ai box negli ultimi mesi, vedendosi dunque costretto a saltare anche il quarto Major dell’anno. L’ultima apparizione di Kyrgios nel circuito maggiore risale allo scorso marzo, quando fu sconfitto al secondo turno del Masters 1000 di Miami dal russo Karen Khachanov.

Il trentenne nativo di Canberra era stato sostituito nel doppio misto a New York dal francese Gael Monfils, per fare coppia con la giapponese Naomi Osaka, mentre per quanto riguarda il singolare sarà un lucky loser a prendere il suo posto. Considerando anche i forfait di Arthur Fils e Kei Nishikori a qualificazioni già iniziate, saranno almeno tre i lucky loser nel main draw.