US Open 2025, Matteo Berrettini dà forfait per lo Slam di New York

Quando mancano 10 giorni all’inizio degli US Open 2025 di tennis, in programma a New York dal 24 agosto al 7 settembre, arriva la notizia del forfait di Matteo Berrettini: continua il calvario del romano, senza pace dopo i problemi fisici accusati tra Madrid e Roma, tornei in cui era stato costretto al ritiro.

L’azzurro ha poi saltato il Roland Garros, per provare a puntare tutto sulla stagione su erba, ma era rientrato direttamente a Wimbledon, dove però era uscito di scena al primo turno. Da allora Berrettini non ha più giocato match ufficiali, cancellandosi man mano da tutti i tornei ai quali era iscritto.

Nell’ultimo aggiornamento della classifica ATP l’azzurro era 59° a quota 975, ma non aveva punti da difendere tra Toronto e Cincinnati, dunque nel ranking live risulta ora 52°, avendo guadagnato ben 7 posizioni. Lo scorso anno Berrettini uscì al secondo turno degli US Open, quindi l’8 settembre scenderà a quota 925 punti.