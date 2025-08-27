Matteo Arnaldi: “I rimpianti dopo questa sconfitta sono tanti”

Avanti di due set ed un break, Matteo Arnaldi subisce la rimonta dell’argentino Francisco Cerundolo e saluta subito gli US Open 2025. Ci sono davvero tanti rimpianti per il tennista ligure, che sembrava essere in pieno controllo del match prima di subire il recupero della testa di serie numero diciannove, che si è imposta con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3 dopo quasi quattro di gioco.

Il tennista azzurro ha parlato poi in conferenza stampa, analizzando una sconfitta che è sicuramente dolorosa per come è arrivata: “I rimpianti ci sono sicuramente visto che ero due set a zero sopra e con break. Ho avuto anche tante poi occasioni. Tra terzo, quarto e quinto set ho avuto otto palle break e ne ho sfruttata una. Alla fine resta difficile da analizzare, visto che lui ha sicuramente giocato bene e magari io ora posso anche dire che avrei dovuto giocare in maniera diversa, ma in campo mi è sembrato tutto giusto”.

Arnaldi parla anche del problema al piede che lo sta condizionando da diverse settimane: “Sto migliorando. Non sono ancora al 100%, però abbiamo messo una serie di fasciature e la situazione è migliorata. Ho avuto fastidio, ma non da condizionarmi durante l’incontro. Sicuramente ho avuto meno male rispetto alle scorse settimane e questa è una cosa positiva”.

Il ligure sulla sua prestazione, in particolare nella prima parte di match dove l’azzurro è stato decisamente superiore all’argentino: “Nel primo e secondo set ho fatto nettamente la differenza e ho giocato meglio. Riuscivo a spingere, a farlo muovere e anche fino a metà del terzo ho avuto questa sensazione”.

Arnaldi prova comunque a trovare qualcosa di positivo anche in una giornata amara: “Sto cercando di ritrovare il mio gioco, di inserire sempre qualcosa in più. Oggi mi sentivo bene in campo, riuscivo a fare quello che volevo. Mi dispiace di non aver vinto, ma restano comunque delle buone sensazioni”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini