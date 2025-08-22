Tennis

US Open 2025, Lucrezia Stefanini doma la canadese Carol Zhao. L’azzurra ad un passo dal main draw

Andrea Addezio

Pubblicato

3 minuti fa

il

Lucrezia Stefanini/IPA Agency

Lucrezia Stefanini si avvicina all’ingresso nel main draw dell’Open degli Stati Uniti. Nell’incontro del secondo turno delle qualificazioni dell’ultimo Slam stagionale l’azzurra doma 6-1 6-4, in un’ora e ventidue minuti, la canadese Carol Zhao e sfiderà la statunitense Hina Inoue nel match che mette in palio l’ingresso nel tabellone principale.

La giocatrice italiana esce decisamente meglio dai blocchi, vince otto dei primi dieci punti e scappa sul 2-0, Zhao prova a reagire con il break del 2-1, ma la sua avversaria le strappa nuovamente il servizio ai vantaggi per il 3-1. La toscana, una volta ripreso il break di vantaggio, non si volta più indietro, conquista tre giochi consecutivi e chiude il primo parziale con un perentorio 6-1 trasformando il primo set point.

Nel secondo parziale la numero 149 WTA prova il primo allungo con il break a 0 del 2-1, la canadese replica con l’immediato 2-2. L’incontro prosegue nel rispetto dei turni di servizio delle due contendenti con la nordamericana che salva tre palle break. Stefanini rompe definitivamente l’equilibrio quando opera a 15 il break del 5-4 e chiude i conti nel decimo gioco. L’italiana, dopo aver mancato la prima palla per chiudere l’incontro, firma il decisivo 6-4 quando trasforma il secondo match point.

Stefanini non realizza ace, commette quattro doppi falli e mette a referto il 66% di prime. L’italiana vince il 63% di punti sulla prima e il 67% sulla seconda, cifra che stride nettamente con il deficitario 30% della rivale. Il computo complessivo dei punti premia l’azzurra con un perentorio 67 a 46.

Argomenti correlati:
Exit mobile version