Tennis
US Open 2025, Lucrezia Stefanini doma la canadese Carol Zhao. L’azzurra ad un passo dal main draw
Lucrezia Stefanini si avvicina all’ingresso nel main draw dell’Open degli Stati Uniti. Nell’incontro del secondo turno delle qualificazioni dell’ultimo Slam stagionale l’azzurra doma 6-1 6-4, in un’ora e ventidue minuti, la canadese Carol Zhao e sfiderà la statunitense Hina Inoue nel match che mette in palio l’ingresso nel tabellone principale.
La giocatrice italiana esce decisamente meglio dai blocchi, vince otto dei primi dieci punti e scappa sul 2-0, Zhao prova a reagire con il break del 2-1, ma la sua avversaria le strappa nuovamente il servizio ai vantaggi per il 3-1. La toscana, una volta ripreso il break di vantaggio, non si volta più indietro, conquista tre giochi consecutivi e chiude il primo parziale con un perentorio 6-1 trasformando il primo set point.
Nel secondo parziale la numero 149 WTA prova il primo allungo con il break a 0 del 2-1, la canadese replica con l’immediato 2-2. L’incontro prosegue nel rispetto dei turni di servizio delle due contendenti con la nordamericana che salva tre palle break. Stefanini rompe definitivamente l’equilibrio quando opera a 15 il break del 5-4 e chiude i conti nel decimo gioco. L’italiana, dopo aver mancato la prima palla per chiudere l’incontro, firma il decisivo 6-4 quando trasforma il secondo match point.
Stefanini non realizza ace, commette quattro doppi falli e mette a referto il 66% di prime. L’italiana vince il 63% di punti sulla prima e il 67% sulla seconda, cifra che stride nettamente con il deficitario 30% della rivale. Il computo complessivo dei punti premia l’azzurra con un perentorio 67 a 46.