US Open 2025, Luciano Darderi cede in tre set a Carlos Alcaraz nel terzo turno

Si ferma al terzo turno la corsa di Luciano Darderi agli US Open 2025 di tennis: l’azzurro, numero 32 del seeding, cede allo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, che si impone in tre set con lo score di 6-2 6-4 6-0 in un’ora e 44 minuti di gioco, ed agli ottavi di finale affronterà il vincitore del derby francese tra Benjamin Bonzi ed Arthur Rinderknech.

Nel primo set l’avvio sorride subito ad Alcaraz, che ottiene il break alla seconda occasione ai vantaggi del secondo game, scappando poi sul 3-0 non pesante. Dal 3-0 15-15, inoltre vengono vinti 15 punti consecutivi dal giocatore al servizio, e lo spagnolo allunga sul 5-2. Nell’ottavo game, infine, l’iberico strappa nuovamente la battuta all’azzurro, questa volta a zero, e chiude sul 6-2 dopo 28 minuti.

Nella seconda partita l’equilibrio si spezza nel quarto game, quando Alcaraz si porta sullo 0-40 in risposta, si fa recuperare, ma ai vantaggi piazza la zampata che vale il 3-1. Lo spagnolo nel quinto game deve annullare una palla per l’immediato controbreak, che però arriva inesorabile qualche minuto più tardi, con Darderi che torna sul 3-4 e poi firma l’aggancio sul 4-4 dopo aver cancellato due palle break. Alcaraz tiene la battuta e va sul 5-4, poi chiede l’intervento del fisioterapista, che tratta il quadricipite della gamba destra dello spagnolo. Al rientro in campo Darderi pasticcia in battuta, va sotto 15-40, e con un doppio fallo consegna la frazione all’iberico sul 6-4 in 50′.

La terza frazione non ha storia: break a quindici in favore di Alcaraz sia nel secondo che nel quarto game, con lo spagnolo che vola sul 4-0 lasciando in tutto appena 5 punti all’azzurro. Nel quinto game l’iberico tiene la battuta ai vantaggi, poi nel sesto si porta sullo 0-40 in risposta: Darderi (che chiama il fisioterapista nell’ultimo cambio di campo) annulla tre match point consecutivi, ma poi ai vantaggi, alla quarta occasione, è costretto a capitolare. Alcaraz chiude sul 6-0 in 26 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia di Alcaraz, che vince 91 punti contro i 56 dell’italoargentino, mettendo a segno più del doppio dei vincenti, 31-12, e concedendo la metà dei gratuiti, 12-24. Lo spagnolo sfrutta 7 delle 17 palle break avute a disposizione, mentre ne cancella 2 delle 3 concesse a Darderi.