US Open 2025, Lucia Bronzetti battuta all’esordio in tre set dalla ceca Tereza Valentova

Si ferma subito il cammino dell’azzurra Lucia Bronzetti agli US Open 2025 di tennis: la tennista italiana cede all’esordio contro la qualificata ceca Tereza Valentova, appena 18enne, che si impone in due ore e sei minuti di gioco con lo score di 6-3 3-6 6-4 ed al secondo turno affronterà la vincente del match tra la numero 9, la kazaka Elena Rybakina, e la wild card statunitense Julieta Pareja.

Nel primo set in apertura arrivano subito tre palle break consecutive per l’azzurra, che però dallo 0-40 non sfrutta le occasioni e si fa rimontare. Nel sesto game, invece, è l’italiana a trovarsi sotto 15-40, ma con 4 punti consecutivi Bronzetti si cava d’impaccio e tiene la battuta. Il canovaccio si ripete nell’ottavo gioco, e questa volta la ceca sfrutta la seconda opportunità e scappa sul 5-3. Valentova tiene la battuta a quindici e porta a casa il parziale sul 6-3 in 35′.

Nella seconda partita Bronzetti nel terzo game deve cancellare una palla break ai vantaggi, ma si salva, poi è brava a strappare la battuta a trenta all’avversaria, allungando sul 3-1. La ceca non si disunisce ed arriva l’immediato controbreak ai vantaggi del quinto gioco, seguito a stretto giro dall’aggancio sul 3-3. Nell’ottavo gioco Bronzetti vola sullo 0-40 in risposta e questa volta alla terza occasione centra lo strappo che vale il 5-3. L’azzurra tiene il servizio a zero e riequilibra le sorti dell’incontro con il 6-3 in 40 minuti.

Nella frazione decisiva l’inizio è negativo per Bronzetti, che nel secondo gioco va sotto 15-40, porta il game ai vantaggi, ma finisce comunque per cedere il servizio. Valentova scappa poi sul 3-0 e nel quarto gioco si trova nuovamente sul 15-40, con due opportunità per andare sul 4-0. Bronzetti questa volta si salva e nel quinto game riesce a piazzare il controbreak, accorciando sul 2-3. L’aggancio, però, non arriva, perché nel sesto gioco l’azzurra cede nuovamente la battuta a zero, poi la ceca tiene il servizio a quindici e scappa sul 5-2 non pesante. Bronzetti deve annullare due match point consecutivi nell’ottavo gioco, ma infila quattro punti e trova il 3-5, per poi operare il controbreak a trenta che vale il 4-5. Nel decimo gioco l’azzurra serve ancora per restare nel set, ma ancora una volta va in difficoltà in battuta, ed in questo caso alla terza occasione, la quinta complessiva, Valentova stacca il pass per il secondo turno chiudendo i conti sul 6-4 in 51 minuti.

Le statistiche mostrano una leggera preferenza per la ceca, che vince 96 punti contro gli 84 dell’azzurra, mettendo a segno 34 vincenti (9 per Bronzetti), ma concedendo anche 43 gratuiti (25 per l’italiana). Valentova sfrutta soltanto 5 delle 18 palle break avute a disposizione, ma ne cancella 6 delle 10 concesse all’avversaria.