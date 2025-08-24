US Open 2025, Jasmine Paolini debutta nella notte. Il campo 5 è italiano, esordio di Djokovic e Sabalenka

Si alza il sipario sullo US Open 2025, ultimo Slam della stagione. In questa prima giornata saranno quattro i tennisti azzurri che faranno il loro esordio a Flushing Meadows e tra loro c’è anche Jasmine Paolini, che debutterà nella notte italiana contro la qualificata australiana Destanee Aiava, numero 166 della classifica mondiale. Sulla carta un match di primo turno decisamente agevole per la toscana, reduce dalla bella finale raggiunta nel 1000 di Cincinnati.

Prima di Paolini l’attenzione dell’Italia è tutta verso il campo numero 5, dove saranno impegnati ben tre nostri portacolori. Comincia Lucia Bronzetti contro la ceca Tereza Valentova ed è sicuramente una bella occasione per la romagnola di raggiungere il secondo turno dello Slam americano.

Successivamente tocca a Luciano Darderi, che cerca ancora la prima vittoria della carriera a New York e se la vedrà con l’australiano Rinky Hijikata. Dopo Bronzetti e Darderi, è il turno di Luca Nardi, che ha decisamente la sfida più complicata, visto che se la vedrà con il ceco Tomas Machac, testa di serie numero ventuno.

In campo maschile questa è anche la giornata del ritorno in campo di Novak Djokovic, che non si vede dalla semifinale di Wimbledon persa contro Jannik Sinner. Il serbo farà il suo esordio con il giovane promettente americano Learner Tien e c’è scuramente curiosità nel vedere lo stato di forma del nativo di Belgrado dopo la lunga pausa. Pubblico di casa che sarà anche molto interessato a come si comporteranno Taylor Fritz e Ben Shelton, che sono certamente le due maggiori speranze per gli USA in ottica vittoria finale. Shelton aprirà il programma sull’Arthur Ashe contro il peruviano Ignacio Buse, mentre Fritz chiudere quello del Louis Armstrong nel derby con il connazionale Emilio Nava.

Tra le donne scende in campo la numero uno del mondo e campionessa in carica. Aryna Sabalenka, infatti, comincia la sua difesa del titolo contro la svizzera Rebecca Masarova. Attesa anche per la finalista della passata stagione, l’americana Jessica Pegula, impegnata nella tarda notte italiana contro l’egiziana Maya Sheriff.