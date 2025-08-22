US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Sonego. Esordio con una wild card, sogno ottavo con Sinner

Ieri si è tenuto il sorteggio del tabellone principale dello US Open 2025 ed erano ben otto i tennisti azzurri pronti a conoscere il loro futuro nello Slam americano. Tra loro anche Lorenzo Sonego, che ha sfiorato la possibilità di diventare anche testa di serie e che farà il suo esordio con la wild card australiana Tristan Schoolkate, numero 97 del ranking mondiale e che vanta come miglior risultato a New York il secondo turno dell’anno scorso, quando venne però sconfitto in rimonta al tie-break quinto set da Jakub Mensik (era due set avanti).

Un primo turno dunque da non sottovalutare per il piemontese, che finora in questa stagione si è sempre distinto negli Slam, dove casualità vuole è stato sconfitto per tre volte da Ben Shelton (quarti agli Australian Open, primo turno al Roland Garros, ottavi a Wimbledon). Non ci sarà questa volta l’americano sulla strada di Sonego, con il torinese che nell’eventuale secondo turno avrà una sfida decisamente interessante con il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik e il croato Marin Cilic.

Sonego, però, non ha un buon rapporto con lo US Open, infatti è l’unico Slam dove non è mai riuscito ad andare oltre il secondo turno. Sarà complicato farlo anche in questa edizione, ma sicuramente l’azzurro ci proverà. Vincere le prime due partite è già un grosso ostacolo ed un ipotetico terzo turno lo dovrebbe mettere di fronte all’americano Tommy Paul o al portoghese Nuno Borges, che difende gli ottavi di finale dell’anno scorso.

Il sogno per il piemontese è quello di vivere un derby azzurro agli ottavi di finale. Infatti Sonego potrebbe vedersela proprio con Jannik Sinner, con il numero uno del mondo che inizierà con il ceco Kopriva, poi successivamente la probabile sfida con l’australiano Popyrin e poi un terzo turno con il canadese Shapovalov o l’ungherese Fucsovics.