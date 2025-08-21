Tennis
US Open 2025, il tabellone di Jannik Sinner: tutti gli avversari dal 1° turno alla finale
Inizierà contro il ceco Vit Kopriva il cammino di Jannik Sinner nella difesa del titolo agli US Open 2025 di tennis: questo l’esito del sorteggio del tabellone di singolare maschile. Per il numero 1 del seeding e del mondo al secondo turno sfida contro uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il finlandese Emil Ruusuvuori.
Dal terzo turno, invece, inizieranno potenzialmente gli incroci con le teste di serie: l’azzurro potrebbe incontrare il numero 27, il canadese Denis Shapovalov, o in alternativa sulla sua strada potrebbe esserci il cinese Yunchaokete Bu. Nel quarto turno sulla carta l’avversario potrebbe essere lo statunitense Tommy Paul, numero 14, oppure il kazako Alexander Bublik (23), ma nello stesso spicchio di tabellone si trova anche Lorenzo Sonego.
Nei quarti di finale il favorito del seeding è il britannico Jack Draper (5), ma sulla sua strada ci saranno due azzurri inseriti tra le teste di serie, ovvero Lorenzo Musetti (10) e Flavio Cobolli (24). Nel penultimo atto l’avversario potenziale è il tedesco Alexander Zverev (3), il quale però dovrà stare attento ai russi Andrey Rublev (15) e Karen Khachanov (9), ed all’australiano Alex de Minaur (8).
Il possibile avversario di Sinner in finale, invece, uscirà dalla parte bassa del tabellone, nella quale sono finiti, tra i tennisti maggiormente accreditati, il serbo Novak Djokovic (7), gli statunitensi Taylor Fritz (4) e Ben Shelton (6), e, naturalmente, lo spagnolo Carlos Alcaraz, in quanto testa di serie numero 2.
TUTTI GLI AVVERSARI DI JANNIK SINNER AGLI US OPEN 2025
Primo turno: Vit Kopriva
Secondo turno: Alexei Popyrin o Emil Ruusuvuori
Terzo turno: Denis Shapovalov [27] o Yunchaokete Bu
Quarto turno: Tommy Paul [14] o Alexander Bublik [23] o Lorenzo Sonego
Quarti di finale: Jack Draper [5] o Lorenzo Musetti [10] o Flavio Cobolli [24]
Semifinali: Alexander Zverev [3] o Andrey Rublev [15] o Karen Khachanov [9] o Alex de Minaur [8]
Finale: Novak Djokovic [7] o Taylor Fritz [4] o Ben Shelton [6] o Carlos Alcaraz [2]
TABELLONE US OPEN 2025
SINNER, Jannik ITA [1]-KOPRIVA, Vit CZE
POPYRIN, Alexei AUS-RUUSUVUORI, Emil FIN
ROYER, Valentin FRA (W)-BU, Yunchaokete CHN
FUCSOVICS, Marton HUN-SHAPOVALOV, Denis CAN [27]
BUBLIK, Alexander KAZ [23]-CILIC, Marin CRO
SONEGO, Lorenzo ITA-SCHOOLKATE, Tristan AUS (W)
BORGES, Nuno POR-HOLT, Brandon USA
MOLLER, Elmer DEN-PAUL, Tommy USA [14]
MUSETTI, Lorenzo ITA [10]-MPETSHI PERRICARD, Giovanni FRA
HALYS, Quentin FRA-GOFFIN, David BEL
BROOKSBY, Jenson USA-VUKIC, Aleksandar AUS
(Q/LL)-COBOLLI, Flavio ITA [24]
DIALLO, Gabriel CAN [31]-DZUMHUR, Damir BIH
MUNAR, Jaume ESP-(Q/LL)
BERGS, Zizou BEL-TSENG, Chun-Hsin TPE
(Q/LL)-DRAPER, Jack GBR [5]
ZVEREV, Alexander GER [3]-TABILO, Alejandro CHI
BAUTISTA AGUT, Roberto ESP-FEARNLEY, Jacob GBR
MONFILS, Gael FRA-SAFIULLIN, Roman
(Q/LL)-AUGER-ALIASSIME, Felix CAN [25]
HUMBERT, Ugo FRA [22]-WALTON, Adam AUS
KOVACEVIC, Aleksandar USA-(Q/LL)
(Q/LL)-BOYER, Tristan USA (W)
(Q/LL)-RUBLEV, Andrey [15]
KHACHANOV, Karen [9]-BASAVAREDDY, Nishesh USA (W)
DELLIEN, Hugo BOL-MAJCHRZAK, Kamil POL
(Q/LL)-MARTINEZ, Pedro ESP
ARNALDI, Matteo ITA-CERUNDOLO, Francisco ARG [19]
TSITSIPAS, Stefanos GRE [26]-MULLER, Alexandre FRA
ALTMAIER, Daniel GER-MEDJEDOVIC, Hamad SRB
GASTON, Hugo FRA-(Q/LL)
O’CONNELL, Christopher AUS-DE MINAUR, Alex AUS [8]
DJOKOVIC, Novak SRB [7]-TIEN, Learner USA
(Q/LL)-(Q/LL)
NORRIE, Cameron GBR-KORDA, Sebastian USA
COMESANA, Francisco ARG-MICHELSEN, Alex USA [28]
TIAFOE, Frances USA [17]-NISHIOKA, Yoshihito JPN
(Q/LL)-BLANCH, Darwin USA (W)
(Q/LL)-MCDONALD, Mackenzie USA
VAN DE ZANDSCHULP, Botic NED-RUNE, Holger DEN [11]
MENSIK, Jakub CZE [16]-JARRY, Nicolas CHI
(Q/LL)-MAROZSAN, Fabian HUN
FONSECA, Joao BRA-KECMANOVIC, Miomir SRB
NARDI, Luca ITA-MACHAC, Tomas CZE [21]
NAKASHIMA, Brandon USA [30]-(Q/LL)
(Q/LL)-QUINN, Ethan USA
BAEZ, Sebastian ARG-(Q/LL)
NAVA, Emilio USA (W)-FRITZ, Taylor USA [4]
SHELTON, Ben USA [6]-(Q/LL)
CARRENO BUSTA, Pablo ESP-(Q/LL)
THOMPSON, Jordan AUS-MOUTET, Corentin FRA
MANNARINO, Adrian FRA-GRIEKSPOOR, Tallon NED [29]
LEHECKA, Jiri CZE [20]-CORIC, Borna CRO
UGO CARABELLI, Camilo ARG-ETCHEVERRY, Tomas Martin ARG
DJERE, Laslo SRB-COLLIGNON, Raphael BEL
OFNER, Sebastian AUT-RUUD, Casper NOR [12]
MEDVEDEV, Daniil [13]-BONZI, Benjamin FRA
NAVONE, Mariano ARG-GIRON, Marcos USA
CARBALLES BAENA, Roberto ESP-RINDERKNECH, Arthur FRA
SHEVCHENKO, Alexander KAZ-DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro ESP [18]
DARDERI, Luciano ITA [32]-HIJIKATA, Rinky AUS
DOSTANIC, Stefan USA (W)-SPIZZIRRI, Eliot USA (W)
BELLUCCI, Mattia ITA-SHANG, Juncheng CHN
OPELKA, Reilly USA-ALCARAZ, Carlos ESP [2]