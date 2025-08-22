US Open 2025: il tabellone di Flavio Cobolli: inizio contro un qualificato, profumo di derby al terzo turno

Flavio Cobolli sarà tra gli osservati speciali in questa edizione 2025 degli US Open. Il tennista romano, in grande ascesa in quest’annata, vuole fare bene nel Major di New York per dimostrarsi all’altezza della situazione e dare conferma degli enormi miglioramenti compiuti dal punto di vista tennistico che gli hanno permesso in stagione di entrare in top-20 e di essere testa di serie in questo Slam (n.24).

Inizierà contro un qualificato o un lucky loser l’avventura di Flavio in questo evento. A seguire ci sarà un incrocio insidioso, ovvero contro uno tra l’americano Jenson Brooksby e l’australiano Aleksandar Vukic. Nell’eventuale terzo turno c’è profumo di derby, vista l’eventuale sfida contro Lorenzo Musetti. Potrebbe essere una partita particolare, visto il legame di sincera amicizia che li lega.

Negli ottavi di finale il britannico Jack Draper è il candidato più qualificato come avversario e nei quarti altro possibile derby contro Jannik Sinner (n.1 del mondo, campione in carica). In altre parole, si tratterebbe di un confronto molto complicato. Del resto, trattandosi di uno Slam non può che essere così.

Andando avanti le possibilità portano questo: in semifinale i probabili sono Alexander Zverev/Alex de Minaur/Karen Khachanov/Andrey Rublev; in finale le aspettative sono su Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Taylor Fritz/Ben Shelton.

TABELLONE US OPEN 2025 FLAVIO COBOLLI

1° turno – Qualificato/Lucky Loser

2° turno – Jenson Brooksby/Aleksandar Vukic

3° turno – Lorenzo Musetti/Quentin Halys/David Goffin/Giovanni Mpetshi Perricard

Ottavi di finale – Jack Draper/Gabriel Diallo (i più probabili)

Quarto di finale – Jannik Sinner/Tommy Paul (i più probabili)

Semifinale – Alexander Zverev/Alex de Minaur/Karen Khachanov/Andrey Rublev (i più probabili)

Finale – Carlos Alcaraz/Novak Djokovic/Taylor Fritz/Ben Shelton (i più probabili)