US Open 2025, il tabellone di Flavio Cobolli: all’orizzonte il derby con Musetti nei sedicesimi

Flavio Cobolli, testa di serie numero 24 del tabellone principale di singolare maschile dell’Open degli Stati Uniti, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone. Il giocatore azzurro, atteso da un torneo importante per provare a confermare lo status di top 20, esordirà contro il vincente della sfida tra un qualificato e un lucky loser.

Nel secondo turno l’italiano potrebbe affrontare il vincente del confronto tra l’americano Jenson Brooksby e l’australiano Aleksandar Vukic. L’asticella si alzerà sensibilmente nel terzo turno perché all’orizzonte c’è il possibile derby con Lorenzo Musetti, decima testa di serie del seeding statunitense.

L’ incrocio di ottavi di finale potrebbe proporre un test ancora più impegnativo. L’avversario del romano potrebbe essere uno tra il britannico Jack Draper, quinta testa di serie e semifinalista dello scorso anno, e il canadese Gabriel Diallo, trentunesimo favorito del seeding.

Nei quarti Cobolli potrebbe addirittura affrontare il suggestivo testa a testa con il numero uno del mondo Jannik Sinner anche se non sono da escludere, nel novero delle alternative, lo statunitense Tommy Paul e il kazako Alexander Bublik.

Il possibile avversario della semifinale arriverà da un settore di tabellone nel quale i giocatori di riferimento sono il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3, e l’australiano Alex de Minaur. L’atto conclusivo del torneo potrebbe vedere l’azzurro fronteggiare uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, gli statunitensi Ben Shelton e Taylor Fritz e il serbo Novak Djokovic.

POSSIBILI AVVERSARI DI COBOLLI TURNO PER TURNO US OPEN 2025

Primo turno: Qualificato / Lucky Loser

Secondo turno: Jenson Brooksby/ Aleksandar Vukic

Terzo turno: Lorenzo Musetti/ GiovanniMpetshi Perricard/Quentin Halys/David Goffin

Ottavi: Jack Draper/Gabriel Diallo

Quarti: Jannik Sinner/Tommy Paul/Alexander Bublik

Semifinale: Alexander Zverev/Alex de Minaur

Finale: Carlos Alcaraz/Ben Shelton/ Taylor Fritz/Novak Djokovic