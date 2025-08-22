Tennis
US Open 2025, i tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto: tutti gli avversari turno per turno
L’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sono, rispettivamente, i numeri 1 e 2 del tabellone degli US Open 2025 di tennis, e per questo motivo potranno incontrarsi soltanto in finale, ritrovandosi ai lati opposti del main draw dell’ultimo Slam stagionale.
Jannik Sinner deve difendere il titolo: il suo cammino inizierà contro il ceco Vit Kopriva, mentre al secondo turno l’eventuale sfida sarà contro uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il finlandese Emil Ruusuvuori. Nel terzo turno, invece, l’azzurro potrebbe incontrare il numero 27, il canadese Denis Shapovalov, mentre nel quarto turno sulla carta l’avversario potrebbe essere lo statunitense Tommy Paul, numero 14.
Nei quarti di finale il favorito del seeding è il britannico Jack Draper (5), mentre nel penultimo atto l’avversario potenziale è il tedesco Alexander Zverev (3), infine, come detto, il possibile avversario di Sinner in finale uscirà dalla parte bassa del tabellone, nella quale è presente lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding.
Il cammino dell’iberico Carlos Alcaraz, invece, appare più impervio: esordio subito complicato contro lo statunitense Reilly Opelka, poi eventuale secondo turno contro l’azzurro Mattia Bellucci o il cinese Juncheng Shang. Possibile incrocio al terzo turno con un altro italiano, Luciano Darderi (32), mentre nel quarto turno l’avversario potenziale è il russo Daniil Medvedev (13).
Nei quarti di finale l’avversario maggiormente accreditato sulla carta sarà il padrone di casa statunitense Ben Shelton (6), mentre l’accoppiamento in semifinale sulla carta è quello con l’altro statunitense Taylor Fritz (4), infine l’ultimo atto più atteso è quello che lo opporrebbe al numero 1, l’azzurro Jannik Sinner.
TUTTI GLI AVVERSARI DI JANNIK SINNER AGLI US OPEN 2025
Primo turno: Vit Kopriva
Secondo turno: Alexei Popyrin o Emil Ruusuvuori
Terzo turno: Denis Shapovalov [27] o Yunchaokete Bu
Quarto turno: Tommy Paul [14] o Alexander Bublik [23] o Lorenzo Sonego
Quarti di finale: Jack Draper [5] o Lorenzo Musetti [10] o Flavio Cobolli [24]
Semifinali: Alexander Zverev [3] o Andrey Rublev [15] o Karen Khachanov [9] o Alex de Minaur [8]
Finale: Novak Djokovic [7] o Taylor Fritz [4] o Ben Shelton [6] o Carlos Alcaraz [2]
TUTTI GLI AVVERSARI DI CARLOS ALCARAZ AGLI US OPEN 2025
Primo turno: Reilly Opelka
Secondo turno: Mattia Bellucci o Juncheng Shang
Terzo turno: Luciano Darderi [32] o Rinky Hijikata
Quarto turno: Daniil Medvedev [13] o Alejandro Davidovich Fokina [18]
Quarti di finale: Ben Shelton [6] o Jiri Lehecka [20] o Casper Ruud [12]
Semifinali: Novak Djokovic [7] o Holger Rune [11] o Taylor Fritz [4]
Finale: Jannik Sinner [1]
