US Open 2025, Errani/Vavassori volano in semifinale in doppio misto! Muchova/Rublev battuti in 56′

I campioni in carica Sara Errani ed Andrea Vavassori proseguono nel loro percorso di difesa del titolo nel doppio misto agli US Open 2025 di tennis: gli azzurri nei quarti di finale superano la ceca Karolina Muchova ed il russo Andrey Rublev, sconfitti con lo score di 4-1 5-4 (4) in 56 minuti di gioco.

Gli avversari degli azzurri nella semifinale di domani notte usciranno dallo spicchio di tabellone nel quale gli ottavi saranno Collins/Harrison-Bencic/Zverev e Townsend/Shelton-Anisimova/Rune, con le coppie vincitrici delle due sfide che ovviamente si sfideranno ai quarti.

Nel primo set Vavassori in avvio cede la battuta a trenta, ma gli azzurri si riscattano subito e trovano l’immediato controbreak, sempre a trenta, sul servizio di Rublev. Errani senza patemi tiene la battuta, poi la coppia italiana si procura tre palle break consecutive e già alla prima scappa sul 3-1. Vavassori va a servire per il set, tiene il servizio a quindici ed archivia la pratica sul 4-1 in 17 minuti.

Nella seconda frazione otto dei primi nove punti sono vinti dalla coppia al servizio e molto rapidamente si arriva sull’1-1. Muchova si ritrova sotto 15-30, ma la ceca ed il russo si cavano d’impaccio, poi Errani tiene a zero la battuta e si arriva sul 2-2. Non si registrano palle break né sul turno al servizio di Rublev, né su quello di Vavassori, mentre Muchova deve ricorrere al deciding point per trovare il 4-3. Errani tiene senza alcun brivido la battuta e così si va al tiebreak: la ceca ed il russo partono sul 2-0 ed allungano sul 4-1, ma da quel momento la coppia italiana vince 6 punti consecutivi e chiude i conti sul 7-4 in 39 minuti di gioco, approdando in semifinale.

Le statistiche premiano gli azzurri: Errani e Vavassori vincono 48 punti contro i 33 di Muchova e Rublev, mettendo a segno più vincenti, 18-16, e contenendo il numero dei gratuiti, 6-16. La coppia italiana, inoltre, fa meglio sia con la prima di servizio, 77%-59%, sia con la seconda, 67%-53%.