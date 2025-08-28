US Open 2025, Darderi supera l’esame Spizzirri e approda al terzo turno

Nell’incontro dei trentaduesimi finale dello US Open 2025 Luciano Darderi supera 6-0 7-6 (3) 2-6 6-4 l’americano Eliot Spizzirri e approda così al terzo turno. Nei sedicesimi di finale il giocatore italiano affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il connazionale Mattia Bellucci.

L’italiano inizia il match con un convincente break in apertura, game in cui mette in evidenza il suo penetrante diritto, e consolida il vantaggio con il punto del 2-0. Il vincitore del torneo di Umago trasforma il primo parziale in un autentico monologo nel quale annichilisce l’avversario con l’incisività del servizio e la profondità dei colpi. La percezione è quella di una differenza palese a cui lo statunitense non riesce a trovare soluzioni e il rapido 6-0 è una conseguenza quasi naturale.

Lo statunitense prova a reagire e, ai vantaggi, ottiene l’1-0 della seconda partita dopo aver salvato palla break, il rivale replica con l’immediato 1-1. Spizzirri riesce a stare in partita grazie ad un servizio incisivo e, con il trascorrere dei minuti, trova fiducia anche nei colpi da fondo. L’americano tenta addirittura l’allungo nell’ottavo gioco quando, a 30, timbra il break del 5-3, ma il vantaggio dura poco perché Darderi, con due giochi consecutivi, impatta sul 5-5. Nessuno rompe l’equilibrio e il 6-6 diventa la conclusione naturale. L’azzurro, bravo a salvare un set point nel dodicesimo gioco, sigla il primo allungo del tie-break sul 3-1 con un gran diritto, si procura tre set point sul 6-3 e chiude 7-3 capitalizzando l’errore di rovescio del rivale.

Il numero 34 ATP inaugura il terzo parziale con il punto del’1-0, l’avversario ribatte con l’1-1 ottenuto a 15 e prova l’allungo con il break del 2-1 siglato a 15 sullo slice fuori misura del rivale. L’italiano, impegnato a non perdere ulteriormente contatto nei confronti del rivale, annulla due palle break prima di accorciare sul 3-2. Spizzirri non concede spazio sulla propria battuta, continua a spingere e con l’accelerazione di diritto toglie nuovamente il servizio al rivale per scappare sul 5-2. L’ottavo si gioca si trasforma in una formalità conclusa dal servizio vincente con cui l’americano vince il parziale 6-2.

L’italiano difende ai vantaggi l’1-0, l’avversario risponde con l’1-1 siglato a zero. Il confronto continua nel rispetto dei turni di servizio dei due contendenti che denotano notevole solidità nel fondamentale. Il parziale si decide allo sprint e la conclusione premia il giocatore di maggior qualità. Nel nono gioco l’italiano tiene il servizio a 30 per il 5-4, prologo della chiusura che arriva nel decimo game. Darderi si procura il match point con una fulminea risposta di diritto e mette la firma sul definitivo 6-4 capitalizzando l’errore di Spizzirri.

Darderi conclude l’incontro con 12 ace, commette sette doppi falli e serve il 57% di prime palle. L’italiano vince il 79% di punti quando mette dentro la prima di servizio e il 50% quando si affida alla seconda. Il tennista italiano mette a segno 39 vincenti e incappa in 41 gratuiti. Darderi vince il computo complessivo dei punti per 114 a 100.