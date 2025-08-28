US Open 2025: Daniil Medvedev, ufficiale l’entità della multa dopo la scenata nel match contro Bonzi

Alla fine a centomila dollari non si arriva per quanto riguarda la multa inflitta a Daniil Medvedev. Anzi, al russo non tocca neppure la metà, anche se rimane la sanzione più consistente, in termini di soldi, di tutti questi US Open fino alla data attuale.

La USTA ha pubblicato l’entità ufficiale della sanzione inflitta all’ex numero 1 del mondo, che contro il francese Benjamin Bonzi si era reso protagonista di varie scenate: prima l’alterco con il giudice di sedia Greg Allensworth (a seguito dell’ingresso in campo di un fotografo tra prima e seconda sul match point per Bonzi nel terzo set e conseguente chance data al transalpino di servire di nuovo la prima), e poi la racchetta spaccata sulla panchina.

In particolare, all’ex campione di questo torneo, impostosi nel 2021 nella celebre finale contro Novak Djokovic, sono state comminate due distinte multe. La prima è di 12.500 dollari per abuso della racchetta, l’altra di 30.000 dollari per condotta antisportiva.

Il totale ammonta a quota 42.500 dollari, che è sì un’entità importante, ma minore di quella che si era prospettata. E minore anche della quota di montepremi guadagnata con il primo turno (110.000 dollari). A voler essere precisi, come riporta tra gli altri Ben Rothenberg, si tratta del 38,6% di 110.000.