US Open 2025, Cobolli vince la battaglia con Passaro e approda al secondo turno

Flavio Cobolli si aggiudica un’autentica battaglia al suo debutto nello US Open 2025. Nell’incontro di primo turno la testa di serie numero 24 supera, in tre ore e quarantadue minuti, un coriaceo Francesco Passaro con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3 e sfiderà nei trentaduesimi di finale il vincente del confronto tra lo statunitense Jenson Brooksby e l’australiano Alexandar Vukic.

Passaro, aiutato da due ace, firma l’1-0 con grande autorevolezza, il romano replica a 30 per l’1-1. Il tennista umbro timbra il 2-1, la testa di serie numero 24 rimonta da 0-30 e, con la combo servizio-diritto, porta a casa il punto del 2-2. Cobolli alza il livello del gioco, trova profondità, sale 0-40 e, alla seconda opportunità, ottiene il break del 3-2 con il passante di diritto. Il perugino recupera il break con il 3-3 propiziato dagli errori del vincitore di Amburgo e, ai vantaggi, tiene il servizio del 4-3. Nei successivi turni di servizio i due contendenti concedono poco o nulla fino all’undicesimo gioco. Lo sprint finale premia Cobolli che, alla seconda opportunità, incamera il break del 6-5 e, a zero, sigla il decisivo 7-5 con il fulmine di rovescio lungolinea.

Il numero 120 ATP tiene a zero il servizio di apertura della seconda frazione, il suo rivale ribatte, nello stesso modo, con l’immediato 1-1. Il confronto continua nel rispetto dei turni di battuta, nel quinto gioco il romano ha la palla del break che il suo avversario annulla per il 3-2. Sul 4-4 l’umbro recupera da 0-30, resiste al forcing dell’avversario e sale 5-4, prologo di un’inattesa chiusura. L’inatteso passaggio a vuoto di Cobolli, due doppi falli e qualche altro errore a contorno, consegna a Passaro il 6-4 con cui si conclude il parziale.

Il giocatore perugino tiene a 30 l’1-0 della terza partita, il romano firma l’1-1 con il servizio vincente dopo aver salvato tre palle break. Due turni di battuta tenuti a 30 fissano il punteggio sul 2-2. Il numero 120 del ranking riesce a portarsi sul 3-2 al termine di un gioco nel quale alterna quattro doppi falli ad altrettante prime vincenti. L’equilibrio si rompe sul 4-4 quando Cobolli griffa il break del 5-4 sull’errore di diritto dell’avversario per poi siglare, a 15, il 6-4 che chiude il terzo set.

La quarta partita si apre con il break ottenuto ai vantaggi dal numero 24 del tabellone che, alla quarta opportunità, certifica l’1-0 con una rasoiata di rovescio in lungolinea, il successivo passaggio a vuoto certifica l’1-1 del tennista umbro. Il vincitore del torneo di Bucarest non demorde, continua a spingere e con la bordata di diritto incamera il 2-1 restituendo il vantaggio con l’immediato contro-break del 2-2. Passaro interrompe la serie di quattro break consecutivi con il punto del 3-2, si porta sul 4-3 con l’ace conclusivo e consolida il vantaggio chiudendo il 5-3 con la dirompente accelerazione di diritto. Nel momento della verità Passaro non trema e con l’ace sancisce il 6-3 che rimanda il verdetto al quinto set.

Il parziale decisivo inizia con il break ottenuto alla terza opportunità dal tennista umbro, bravo a sfruttare l’errore di rovescio del rivale. La replica del romano è immediata: prima firma l’1-1 chiuso dal diritto in corsa e poi difende il servizio a 15 per il 2-1. I due contendenti si fronteggiano colpo su colpo in un’autentica lotta punto a punto e concedono poco in battuta. La svolta arriva nel nono gioco quando la testa di serie numero 24 disegna un paio di splendide risposte e concretizza il doppio fallo del rivale per il 5-3. Cobolli mantiene la calma e, al secondo match point, chiude i conti con la devastante accelerazione di diritto lungolinea per il 6-3 decisivo.

Cobolli serve 7 ace, paga dazio a quindici doppi falli e mette dentro solo il 39% di prime di servizio. Il romano vince il 71% di punti sulla prima e il 55% sulla seconda, percentuale nettamente migliore del 41% messo a referto dal rivale. Cobolli mette a segno 41 vincenti e limita a 58 gli errori gratuiti. Sulla prova di Passaro non possono non pesare gli 81 errori gratuiti.