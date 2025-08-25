US Open 2025, Alcaraz fa il suo esordio. Derby azzurro tra Cobolli e Passaro

Dopo una prima giornata già scoppiettante, prosegue lo US Open 2025 ed oggi farà il suo esordio nel torneo Carlos Alcaraz. Un debutto insidioso quello dello spagnolo contro l’americano Reilly Opelka. Lo scorso anno era arrivata una clamorosa ed inaspettata sconfitta al secondo turno, dunque Alcaraz sa di dover fare molta attenzione fin dai primi match ed in particolare contro un giocatore come Opelka, che può diventare un pericolo in caso di giornata eccezionale al servizio.

Lo spagnolo chiuderà il programma sull’Arthur Ashe, sapendo anche già chi affronterà nell’eventuale secondo turno e potrebbe essere anche un tennista italiano, visto che Alcaraz se la vedrà con il vincente del match tra Mattia Bellucci ed il cinese Shang Jungchen. Una sfida complicata per il lombardo contro il talentuoso tennista asiatico, che è rientrato nel circuito proprio sul cemento nordamericano dopo una lunghissima pausa per infortunio dall’Australian Open.

L’attenzione dell’Italia è rivolta anche al derby azzurro tra Flavio Cobolli e Francesco Passaro. Sicuramente il romano, testa di serie numero 24, parte con ampi favori nel pronostico ed è atteso ad una conferma in questo US Open dopo una stagione decisamente brillante, sognando magari un nuovo quarto Slam proprio come a Wimbledon. Dall’altra parte c’è un Passaro già molto bravo a superare le sempre ostiche qualificazioni e che non ha davvero nulla da perdere e dunque entra in campo molto leggero di testa e senza pressioni.

Dopo la vittoria di Jasmine Paolini e la sconfitta di Lucia Bronzetti, anche la terza ed ultima italiana presente in tabellone fa il suo debutto a Flushing Meadows. Si tratta di Elisabetta Cocciaretto, che comincerà il suo cammino a New York contro la kazaka Yulia Putintseva, che non sta attraversando un buon momento, ma che resta sicuramente un’avversaria ostica.

Tantissimi tennisti americani a monopolizzare il campo principale, con un Arthur Ashe che vedrà nel programma pomeridiano prima Madison Keys contro la messicana Renata Zarazua e poi Frances Tiafoe contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Fari puntati anche sulla prima del programma serale, con il ritorno a New York di Venus Williams in un match di altissimo livello visto che l’avversaria sarà la ceca Karolina Muchova.